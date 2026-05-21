Hajszálon múlt a katasztrófa: videón, ahogy orosz vadászgépek majdnem nekicsapódnak a RAF járművének
A brit védelmi minisztérium közzétette a felvételeket a súlyos incidensről Oroszország vadászgépeivel.

A Fekete-tenger felett hajtott végre műveletet a Brit Királyi Légierő (RAF) RC-135W felderítő repülőgépe, amikor az orosz légierő vadászgépei bukkantak fel. Az eset még a múlt hónapban készült, a brit védelmi minisztérium felvételeket is csatolt.

A videó szerint az Egyesült Királyság katonai repülőgépe közelében megjelennek az orosz légierő kötelékéhez tartozó Szu-27-es és Szu-35-ös vadászgépek, amelyek befogták London RC-135W-jét. A felvételeken kivehető, hogy

a katonai repülőgépek rendkívül közel merészkedtek az európai ország gépéhez.

Az esetet a RAF „vakmerőnek” és „veszélyesnek” titulálta, a felháborodását azzal támasztotta alá, hogy az incidens nemzetközi légtérben történt.

Az orosz légierő gépei több alkalommal is a megfigyelő repülő előtt cikáztak, egy alkalommal pedig mindössze hat méterre közelítették meg azt. A manőverek hatására beindították a vészhelyzeti rendszereket, de a küldetést nem állították meg. Ennek célja egyébként a NATO keleti műveleteinek támogatása volt.

