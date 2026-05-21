Készülnek a háborús tervek, már kiment a végső ultimátum Amerika szomszédjának: ha nem szakítanak Oroszországgal, jöhet a vérontás
Az amerikai hírszerzés már elemzi, hogyan reagálna Kuba egy esetleges amerikai katonai akcióra - tudta meg a CBS News.

A CBS News értesülései szerint a Pentagon és a Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) elemzői már

elkezdték vizsgálni, milyen következményekkel járna egy Kuba elleni amerikai támadás.

Az elemzés még hetekkel ezelőtt indult el, ekkor az amerikai hírszerzés nyomon követett egy szankciók hatálya alatt álló, orosz lobogó alatt hajózó, Kuba felé tartó tankert.

Két amerikai tisztviselő szerint ekkor megkezdődött a Kuba elleni katonai opciók kidolgozása is Donald Trump elnök számára.

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Veszélyes fejlesztéssel kísérleteznek az oroszok: rakétát kaphatnak a rettegett Sahedek, ez nagy bajt hozhat az ukrán légierőnek

Hajszálon múlt a katasztrófa: videón, ahogy orosz vadászgépek majdnem nekicsapódnak a RAF járművének

A CBS News megerősítette azokat az Axios által szerzett információkat is, melyek szerint Kuba csapásmérő drónokhoz jutott. A lap szerint a szigetország több mint háromszáz ilyen eszközt szerzett be, ráadásul Havanna terveket is készített ezek bevetésére a guantánamói amerikai haditengerészeti támaszpont ellen egy esetleges fegyveres konfliktus esetén. Miguel Díaz-Canel kubai elnök tagadta, hogy országa katonai fenyegetést jelentene az Egyesült Államokra, ugyanakkor figyelmeztetett: egy amerikai támadás "vérontáshoz" vezetne.

A feszültség növekedésével párhuzamosan diplomáciai erőfeszítések is zajlanak. John Ratcliffe, a CIA igazgatója a múlt héten Havannába utazott, ahol kubai hírszerzési tisztviselőkkel és Raúl Castro unokájával tárgyalt. Ratcliffe az "együttműködés valódi lehetőségét" kínálta fel, amely kiterjedne a kubai gazdaság stabilizálására is.

Ennek azonban feltételül szabta, hogy Kuba szakítsa meg kapcsolatait Oroszországgal, Kínával és Iránnal.

Hozzátette, hogy az ajánlat nem marad korlátlan ideig érvényben. A látogatást titkos találkozók előzték meg kubai vezetők és magas rangú amerikai külügyi tisztségviselők között. Áprilisban egy küldöttség Havannában már felvetette az Elon Musk-féle Starlink műholdas internetszolgáltatás elérhetővé tételét is.

Marco Rubio külügyminiszter százmillió dolláros humanitárius segélycsomagot ajánlott fel Kubának, amelyet egyházi hátterű jótékonysági szervezeteken keresztül juttatnának el. A csomag élelmiszert, gyógyászati felszereléseket, napelemes lámpákat és egyéb alapvető cikkeket tartalmaz. Rubio egyúttal egy spanyol nyelvű videóüzenetben fordult a kubai néphez. Ebben a GAESA-t, a kubai hadsereg által irányított és a gazdaság nagy részét ellenőrző üzleti konglomerátumot nevezte meg az amerikai-kubai együttműködés fő akadályaként. Washington idén újabb szankciókat vetett ki a GAESA-ra, valamint különböző kubai katonai és hírszerzési szervekre, illetve azok tisztségviselőire.

Címlapkép forrása: Tajh Payne/US Navy via Getty Images

