Kimondta Putyin legszorosabb szövetségese: nem szállnak be a háborúba, készek találkozni Zelenszkij elnökkel

Hallottunk állításokat arról, hogy Belarusz bele fog sodródni a háborúba: én azt mondom, ez egyetlen esetben lehetséges csak, ha a területünket agresszió éri”

– mondta Lukasenka.

A vezető hangsúlyozta: egyébként Belarusz nem fog részt venni az ukrajnai háborúban, sem polgári, sem katonai eszközökkel.

Lukasenka arról is beszélt:

készen áll személyesen találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ha akar beszélni valamiről, tárgyalni, vagy bármi más, én nyitott vagyok rá. Akár Ukrajnában, akár Belaruszban, készen állok a találkozóra és hogy megbeszéljük a belarusz-ukrán kapcsolatok problémáját”

– mondta Lukasenka.

