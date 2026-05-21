  • Megjelenítés
Kimondta Putyin legszorosabb szövetségese: nem szállnak be a háborúba, készek találkozni Zelenszkij elnökkel
Globál

Kimondta Putyin legszorosabb szövetségese: nem szállnak be a háborúba, készek találkozni Zelenszkij elnökkel

Portfolio
Belarusz nem fog beszállni az Ukrajna elleni háborúba, csak akkor, ha „agresszió” történik az ország területe ellen – idézi Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt az UNN.

Hallottunk állításokat arról, hogy Belarusz bele fog sodródni a háborúba: én azt mondom, ez egyetlen esetben lehetséges csak, ha a területünket agresszió éri”

– mondta Lukasenka.

A vezető hangsúlyozta: egyébként Belarusz nem fog részt venni az ukrajnai háborúban, sem polgári, sem katonai eszközökkel.

Lukasenka arról is beszélt:

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Olyat lépett a NATO-tagállam, ami teljesen kiakasztotta Ukrajnát – Lehet, hogy Zelenszkij lefújja a holnapi látogatást

Újabb államtitkárt jelentett be Lannert Judit oktatási miniszter

készen áll személyesen találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ha akar beszélni valamiről, tárgyalni, vagy bármi más, én nyitott vagyok rá. Akár Ukrajnában, akár Belaruszban, készen állok a találkozóra és hogy megbeszéljük a belarusz-ukrán kapcsolatok problémáját”

– mondta Lukasenka.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility