Kiszivárogtak az amerikai jelentések, hihetetlen tempóban fegyverkezik újra Irán

Amerikai hírszerzési értékelések szerint Irán az eredetileg becsültnél jóval gyorsabban építi újjá meggyengült katonai képességeit. Az áprilisban életbe lépett tűzszünet idején ráadásul már a dróngyártását is újraindította - tudósított a CNN.

Az amerikai hírszerzési jelentéseket ismerő négy forrás szerint az iráni katonai újjáépítés üteme minden korábbi becslést felülmúl. A rakétaállások, az indítóállványok és a fegyverrendszerek gyártókapacitásának gyors helyreállítása komoly következményekkel jár. Ez ugyanis azt jelenti, hogy Irán továbbra is súlyos fenyegetést jelent a térségbeli szövetségesekre, ha Donald Trump elnök esetleg újraindítaná a bombázásokat.

Egyes hírszerzési becslések szerint az ország akár hat hónapon belül teljes mértékben visszaállíthatja drónindító képességeit.

A vártnál gyorsabb újjáépítés több tényezőnek is köszönhető. Egyrészt Oroszország és Kína támogatásának, másrészt annak, hogy az amerikai-izraeli csapások nem okoztak akkora kárt, mint amire a támadó felek számítottak. Kína a konfliktus alatt is szállított Iránnak rakétagyártáshoz felhasználható alkatrészeket, bár ezt az amerikai blokád valószínűleg némileg korlátozta. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is megerősítette, hogy Kína "rakétagyártási komponenseket" ad Iránnak. A kínai külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor alaptalannak nevezte az állítást.

A friss hírszerzési értékelések szerint Irán az amerikai-izraeli csapások okozta súlyos károk ellenére is rendelkezik ballisztikus rakéta-, drón- és légvédelmi képességekkel, így az újjáépítés nem a nulláról indult. A CNN még áprilisban számolt be arról, hogy az iráni rakétaindító állványok nagyjából fele átvészelte az amerikai csapásokat. Egy frissebb jelentés ezt az arányt már kétharmadra tette. Ennek részben az az oka, hogy a tűzszünet időt biztosított a korábbi támadások során betemetett, de meg nem semmisült indítók kiásására.

Az iráni drónkészlet mintegy fele, valamint a partvédelmi cirkálórakéták nagy része szintén érintetlen maradt.

Ez lehetővé teszi Irán számára, hogy továbbra is fenyegesse a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vezetője, Brad Cooper altengernagy kedden a képviselőház Fegyveres Erők Bizottsága előtt számolt be a helyzetről. Azt állította, hogy a hadműveletek "jelentősen gyengítették Irán ballisztikus rakéta- és drónképességeit, miközben a védelmi ipari bázisának 90 százalékát megsemmisítették, biztosítva, hogy Irán évekig ne tudjon újjáépülni". A hírszerzési értékeléseket ismerő források szerint azonban ez az álláspont nem áll összhangban a titkosszolgálati jelentésekkel. A védelmi ipari bázist ért károk ugyanis valószínűleg csak hónapokkal, és nem évekkel vetették vissza az ország újjáépítési képességeit. Ráadásul az ipari infrastruktúra egy része érintetlen maradt, ami tovább gyorsíthatja bizonyos gyártókapacitások helyreállítását.

