Magyar Péter elmondta, Orbán Viktorra szabták-e a miniszterelnöki mandátum 8 éves korlátját

Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander Van der Bellen osztrák államfőnél.
A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében.
Hozzátette: most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül. Magyar Péter arról is beszélt, hogy június végén szeretné Budapesten tartani a visegrádi négyek kormányfőinek találkozóját, amit még aznap egy magyar-lengyel miniszterelnöki találkozó előzne meg.
Magyar Péter jelezte, a jövő héten bilaterális találkozón egyeztet Brüsszelben a belga kormányfővel,
az azt követő héten pedig Párizsba, majd Berlinbe látogat, mindezt pedig egy európai uniós csúcs követi.
Amikor a kegyelmi ügy egyik száláról kérdezték, Magyar Péter úgy nyilatkozott, miniszterelnökként nem volna helyes, ha a nyomozó hatóságok vagy az igazságszolgáltatás munkáját kritizálná. Nemmel válaszolt arra a felvetésre, hogy Orbán Viktorra szabták volna a kormányfői hivatal viselésének nyolcéves időkeretét, vagy az visszamenőleges hatályú jogalkotás volna.
Magyar Péter arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt megfontolja-e azon pártok - például a Momentum vagy az MSZP - szakpolitikai javaslatait, amelyek azért nem indultak a választáson, hogy minél nagyobb arányú Tisza-győzelem legyen, úgy reagált:
a Tisza mind a parlamenti, mind a parlamenten kívüli ellenzéki pártok, a szakszervezetek, kamarák és egyéb szervezetek javaslatait megfontolja. Nem hisszük azt, hogy a bölcsek köve a zsebünkben van.
Forrás: MTI
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
