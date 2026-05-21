Megindultak az orosz atomfegyverek: előkészülnek az indításra

Hatalmas hadgyakorlatot tart Oroszország és Fehéroroszország a napokban, ennek részeként nukleáris fegyvereket is mozgatnak. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több ilyen fegyvert is a szomszédos országban szállítottak.
A fehérorosz rakétaegység személyzete harci kiképzési feladatokat hajt végre, hogy speciális lőszereket szerezzen be az Iszkander-M operatív-taktikai rakétarendszerhez, felszerelje velük a hordozórakétákat, és titkosan előrenyomuljon a kijelölt területre az indítások előkészítése érdekében
– írták közleményben.
Az orosz állami médiában folyamatosan hangsúlyozzák, hogy az esemény nem más országok ellen irányul, „csupán” a személyzet képzettségének fejlesztése és a fegyverzet képességeinek tesztelése zajlik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor kijelentette, hogy Moszkva valójában előkészülhet arra, hogy Ukrajnát megtámadva újabb frontot nyisson. Erre az esetre súlyos következményeket lengetett be Fehéroroszország számára is.
