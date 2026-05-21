Megkongatták a vészharangot: vörös zóna fenyeget az olaj piacán

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója egy csütörtöki, a Chatham House szervezésében tartott rendezvényen beszélt a Hormuzi-szoros válságáról és a globális energiabiztonságról. Birol szerint az iráni háború okozta energiapiaci sokkra egyetlen igazán hatékony válasz létezik:

a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes és feltétel nélküli újranyitása.

Az IEA vezetője kifejtette, hogy a globális készletek folyamatos apadása és a nyári utazási szezonban várható keresletélénkülés együttesen nehéz helyzetet teremthet. Mindez oda vezethet, hogy

az olajpiac "vörös zónába" lép júliusra vagy augusztusra.

Birol a figyelmeztetésen túl nem részletezte, pontosan milyen forgatókönyvekkel számol az ügynökség.

Címlapkép forrása: Shutterstock