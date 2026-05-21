  • Megjelenítés
Megkongatták a vészharangot: vörös zóna fenyeget az olaj piacán
Globál

Megkongatták a vészharangot: vörös zóna fenyeget az olaj piacán

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a globális olajpiac akár már júliusban vagy augusztusban kritikus helyzetbe kerülhet, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, és nem érkezik új közel-keleti kínálat a piacra - írta a Cnbc.

Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója egy csütörtöki, a Chatham House szervezésében tartott rendezvényen beszélt a Hormuzi-szoros válságáról és a globális energiabiztonságról. Birol szerint az iráni háború okozta energiapiaci sokkra egyetlen igazán hatékony válasz létezik:

a stratégiai fontosságú tengeri útvonal teljes és feltétel nélküli újranyitása.

Az IEA vezetője kifejtette, hogy a globális készletek folyamatos apadása és a nyári utazási szezonban várható keresletélénkülés együttesen nehéz helyzetet teremthet. Mindez oda vezethet, hogy

az olajpiac "vörös zónába" lép júliusra vagy augusztusra.

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Budanov: olyan döntésre készül Putyin, ami még az oroszok szemében is vállalhatatlan

Kiszivárogtak az amerikai jelentések, hihetetlen tempóban fegyverkezik újra Irán

Birol a figyelmeztetésen túl nem részletezte, pontosan milyen forgatókönyvekkel számol az ügynökség.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Megindultak a NATO-csapatok: hatalmas katonai konvoj lépi át a magyar határt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility