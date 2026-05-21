Merz mindent borítana: olyan ajánlatot kaphat Kijev, ami teljesen megváltoztatja az EU és Ukrajna helyzetét
Friedrich Merz német kancellár felvázolt egy lehetőséget, amely Ukrajna útját biztosítaná az Európai Unió felé – írja a Reuters.

A hírügynökség birtokába jutott egy levél, amely alapján a német kancellár javaslatot fogalmazott meg az EU vezetőinek Ukrajna csatlakozásáról a szervezethez. Merz úgy véli, hogy az ország kapjon „társult tag” státuszt, ilyen korábban nem létezett az integrációban. Ez megnyitná az utat az ukrán tisztviselők, miniszterek előtt, hogy hivatalos formában jelen lehessenek az EU megbeszélésein, ami segítené az együttműködést. A német kancellár úgy véli, hogy ezzel javulnának az orosz-ukrán háború lezárásának a lehetőségei is egyben. Hozzátette, hogy az ukrán politikusok

nem rendelkeznének szavazati joggal a döntéshozó testületekben.

Merz azt is javasolta, hogy az EU tagállamai tegyenek „politikai kötelezettségvállalást” a blokkon belüli segítségnyújtás záradék alkalmazásával kapcsolatban Ukrajnára is. Mindezzel közelebb kerülne egy jelentős biztonsági garancia is. A lap kiemeli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egyáltalán nem mindegy, milyen kondíciókkal köt békét. A várakozások szerint Kijev nem tudja visszaszerezni az összes, oroszok által elfoglalt területe felett az ellenőrzést, ez pedig hatással lehet az integrációs terveire, vagy a NATO csatlakozására is. Az európai politikai vélekedések szerint a háborúval sújtott ország nem fog a következő időszakban az EU-hoz csatlakozni, annak ellenére, hogy korábban ez az egyik béketerv egyik pontja volt.

Merz szeretne egy középutas megoldást javasolni, amivel Kijev csatlakozási ideje lerövidülhet.

Javaslatom tükrözi Ukrajna sajátos helyzetét, egy háborúban álló országét. Segíteni fogja a folyamatban lévő béketárgyalásokat egy tárgyalásos békemegoldás részeként

– írta, majd hozzátette, hogy szerinte mindez az egész kontinens biztonsága szempontjából „elengedhetetlen”.

Alapvetően Ukrajnának hosszú folyamaton kellene továbbmennie, ameddig az integráció részévé válhat, ez számos reformot és követelmény teljesítését tartalmazza. Ezt követően mind a 27 tagállam ratifikálása is szükséges.

A német javaslat ugyanakkor nem lenne kötelező érvényű: hiába lenne „fél lábbal” Kijev a szervezetben, ez nem garantálná számukra az egyenes utat az EU-ba.

Például olyan fékeket is beépítenének, amelyek biztosítanák, hogy egy jogállami „visszaesés” negatívan hatna a csatlakozási folyamatra. Az elképzelést hamarosan megvitatják.

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

