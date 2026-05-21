„Mi vagyunk itt az urak” – hátrakötözött kezű embereket alázott az izraeli miniszter, még Netanjahu is kiakadt

Ben-Gvír szerdán publikált felvételein az látható, amint a mintegy 430 őrizetbe vett aktivista között sétál. Az egyik videón a fogvatartottak hátrakötözött kézzel, fejüket a padlóhoz érintve térdelnek egy ideiglenes fogdában, illetve egy hajó fedélzetén.
"Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk itt az urak" - mondja Ben-Gvír a felvételen, miközben egy hatalmas izraeli zászlót lobogtat. Amikor az egyik megbilincselt aktivista azt kiáltja, hogy "Szabad Palesztinát!", a biztonsági személyzet azonnal a földre teperi.
Egy másik videón a miniszter gúnyosan megjegyzi, hogy az aktivisták "büszkén jöttek ide, mint a nagy hősök - nézzék meg őket most". Ezt követően felszólította Netanjahut, hogy engedélyezze a fogvatartottak hosszú távú bebörtönzését.
Netanjahu egy hivatalos közleményben reagált az esetre. Ebben leszögezte:
bár Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megállítsa "a Hamász terroristáit támogató provokatív flottillákat", Ben-Gvír aktivistákkal szembeni viselkedése "nem felel meg Izrael értékeinek és normáinak".
