„Mi vagyunk itt az urak” – hátrakötözött kezű embereket alázott az izraeli miniszter, még Netanjahu is kiakadt

Ben-Gvír szerdán publikált felvételein az látható, amint a mintegy 430 őrizetbe vett aktivista között sétál. Az egyik videón a fogvatartottak hátrakötözött kézzel, fejüket a padlóhoz érintve térdelnek egy ideiglenes fogdában, illetve egy hajó fedélzetén.

"Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk itt az urak" - mondja Ben-Gvír a felvételen, miközben egy hatalmas izraeli zászlót lobogtat. Amikor az egyik megbilincselt aktivista azt kiáltja, hogy "Szabad Palesztinát!", a biztonsági személyzet azonnal a földre teperi.

Egy másik videón a miniszter gúnyosan megjegyzi, hogy az aktivisták "büszkén jöttek ide, mint a nagy hősök - nézzék meg őket most". Ezt követően felszólította Netanjahut, hogy engedélyezze a fogvatartottak hosszú távú bebörtönzését.

Netanjahu egy hivatalos közleményben reagált az esetre. Ebben leszögezte:

bár Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megállítsa "a Hamász terroristáit támogató provokatív flottillákat", Ben-Gvír aktivistákkal szembeni viselkedése "nem felel meg Izrael értékeinek és normáinak".

