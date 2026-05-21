  • Megjelenítés
„Mi vagyunk itt az urak” – hátrakötözött kezű embereket alázott az izraeli miniszter, még Netanjahu is kiakadt
Globál

„Mi vagyunk itt az urak” – hátrakötözött kezű embereket alázott az izraeli miniszter, még Netanjahu is kiakadt

Portfolio
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök élesen bírálta Itamár Ben-Gvír nemzetbiztonsági minisztert. A tárcavezető ugyanis videókat tett közzé a Gázai övezet blokádját áttörni próbáló flottilla fogva tartott aktivistáiról, ami komoly nemzetközi felháborodást váltott ki - írta a NPR.

Ben-Gvír szerdán publikált felvételein az látható, amint a mintegy 430 őrizetbe vett aktivista között sétál. Az egyik videón a fogvatartottak hátrakötözött kézzel, fejüket a padlóhoz érintve térdelnek egy ideiglenes fogdában, illetve egy hajó fedélzetén.

"Üdvözöljük Izraelben, mi vagyunk itt az urak" - mondja Ben-Gvír a felvételen, miközben egy hatalmas izraeli zászlót lobogtat. Amikor az egyik megbilincselt aktivista azt kiáltja, hogy "Szabad Palesztinát!", a biztonsági személyzet azonnal a földre teperi.

Egy másik videón a miniszter gúnyosan megjegyzi, hogy az aktivisták "büszkén jöttek ide, mint a nagy hősök - nézzék meg őket most". Ezt követően felszólította Netanjahut, hogy engedélyezze a fogvatartottak hosszú távú bebörtönzését.

Netanjahu egy hivatalos közleményben reagált az esetre. Ebben leszögezte:

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Moszkva szerint ők már békét kötnének Ukrajnában, de egy szereplő folyamatosan szabotálja a terveket

Baj van a britek szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázóival

bár Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy megállítsa "a Hamász terroristáit támogató provokatív flottillákat", Ben-Gvír aktivistákkal szembeni viselkedése "nem felel meg Izrael értékeinek és normáinak".

Kapcsolódó cikkünk

Titkos jelentés: szabadon járnak-kelnek Irán terroristának nyilvánított emberei az EU-ban

Donald Trump szerint a végső szakaszban járnak a tárgyalások Iránnal

Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Megindultak a NATO-csapatok: hatalmas katonai konvoj lépi át a magyar határt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility