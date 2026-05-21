Mirosnyik úgy fogalmazott, hogy az EU vezetőinek és az úgynevezett E3-csoportnak – azaz az Egyesült Királyságnak, Németországnak és Franciaországnak – a hivatalos nyilatkozataiból egyértelmű szándék rajzolódik ki. Szerinte ezek az országok meghiúsítanák a tárgyalásokat, és elutasítják a politikai-diplomáciai rendezést. Mint mondta, miközben folyamatosan párbeszédről beszélnek, újabb szankciós csomagokat fogadnak el. Emellett több milliárd eurós hiteleket nyújtanak Ukrajnának, valamint újabb fegyverszállítási és kiképzési programokat indítanak.

Régi szabály: ne arra figyeljünk, amit a politikusok mondanak, hanem arra, amit tesznek. Az Európai Unió lépései a békés rendezésre való hajlandóság teljes hiányáról árulkodnak

– fogalmazott a diplomata. Hozzátette: nem elég pusztán kijelenteni, hogy jó lenne tárgyalni Oroszországgal. Ezt olyan lépéseknek is alá kellene támasztaniuk, amelyek bizonyítják, hogy az EU kész leállítani az ukrajnai vérontás finanszírozását. Mirosnyik szerint nyílt titok, hogy a nyugati finanszírozás megszűnésével a háború is véget érne.

A Financial Times értesülései szerint az uniós külügyminiszterek egy lehetséges közvetítő személyéről is egyeztetnek az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokhoz. A lap forrásai úgy tudják, hogy a kérdés a május 27–28-i, ciprusi informális találkozón kerülhet napirendre. A felmerülő jelöltek között szerepel Mario Draghi volt olasz és Angela Merkel volt német kancellár. Szintén esélyes lehet Alexander Stubb finn elnök, valamint elődje, Sauli Niinistö. Vlagyimir Putyin orosz elnök május 9-én egy újságírói kérdésre válaszolva közölte, hogy Moszkva számára Gerhard Schröder volt német kancellár lenne a preferált jelölt. Őt látnák szívesen az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalások közvetítőjeként.

Az EU említése a lehetséges tárgyalópartnerek között nagy előrelépést jelent, ugyanis korábban Moszkva nem akart szóba állni az integrációval. Az Egyesült Államok az iráni háborút követően kiesett a tárgyalópartnerek közül, ezért a megbeszélések teljesen megakadtak. Az orosz diplomata szerint a Kreml szeretné elérni, hogy megszűnjön a Kijevnek nyújtott támogatás, mivel szerintük „ezzel fejezhető be a háború”.



A narratíva ugyanakkor lényegében az ukrán ellenállás lassú összeomlását jelentené, mivel lényegében a nyugati támogatásoknak köszönhetően tudják visszatartani az orosz nyomulást. A nyilatkozat inkább arra mutat rá, hogy Moszkva továbbra sem hajlandó semmiféle kompromisszumra Ukrajna kérdésében. Az utóbbi időszak alapján ez egyre problémásabb irány lehet a Kreml számára, mivel a frontvonalon egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, míg az ukránok nagy hatékonysággal mérnek csapásokat az orosz hátországra is. A fejlemények miatt már a gazdasági mutatók is romlanak, ez növelt az elégedetlen hangok számát Oroszországban.

