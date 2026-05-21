Olyat lépett a NATO-tagállam, ami teljesen kiakasztotta Ukrajnát – Lehet, hogy Zelenszkij lefújja a holnapi látogatást
Lehet, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törli a holnapra tervezett londoni útját, mert Nagy- Britannia nemrég lazított az orosz üzemanyagokra kivetett szankciókon – írta meg az UNN.

Az ukrán lap azt írja, hogy Zelenszkij holnap látogatott volna Nagy-Britanniába, de

a vizit „sokkal kevésbé valószínűvé vált”, mivel London lazított az orosz üzemanyaggal szembeni szankciókon.

Nagy-Britannia a napokban lényegében engedélyezte az orosz üzemanyag importját, ha azt nem közvetlenül Oroszországból, hanem más országok finomítóiból vásárolják meg az érintett vállalatok. A döntés oka az iráni háború miatt keletkezett olajválság.

Az UNN azt írja: Kijev jelezte csalódottságát az Egyesült Királyságnak – hangsúlyozni próbálják Londonnak, hogy hiba volt enyhíteni a szankciókat, az Oroszországgal szembeni nyomásgyakorlás érdekében fenn kell tartani az intézkedéseket. Zelenszkij elnök ezt telefonon személyesen jelezte Keir Starmer brit miniszterelnöknek.

