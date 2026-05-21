Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások
Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott az ország vezetőinek arra, hogy mindenképp akadályozzák meg, hogy az ország dúsított uránkészlete külföldre kerüljön - tudta meg a Reuters.

Modzstaba Hámenei ajatollah döntéséről két magas rangú iráni forrás számolt be a Reuters hírügynökségnek.

Teherán vezető tisztségviselői úgy vélik, hogy a dúsított urán külföldre szállítása kiszolgáltatottá tenné az országot az Egyesült Államok és Izrael esetleges jövőbeli támadásaival szemben.

Az államügyekben a legfelsőbb vezető szava megfellebbezhetetlen.

Az iráni vezető utasítása Donald Trump terveit is keresztülhúzhatja. Izraeli tisztségviselők szerint az amerikai elnök biztosította Izraelt arról, hogy minden békemegállapodásnak tartalmaznia kell a magasan dúsított uránkészlet Iránból történő kiszállítását.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, hogy addig nem tekinti lezártnak a háborút, amíg a dúsított uránt el nem távolítják Iránból, Teherán fel nem hagy a milíciák támogatásával, és le nem szerelik az ország ballisztikus rakéta arzenálját.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) becslése szerint Irán 440,9 kilogramm 60 százalékosra dúsított uránnal rendelkezett, amikor Izrael és az Egyesült Államok 2025 júniusában támadást indított az iráni nukleáris létesítmények ellen. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója márciusban azt közölte, hogy a megmaradt készletet "nagyrészt" az iszfaháni nukleáris létesítmény alagútrendszerében tárolják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Iranian President's Press Office / Handout /Anadolu via Getty Images

