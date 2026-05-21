  • Megjelenítés
Pikáns fordulat: orosz gyökerekkel rendelkező fegyverrel turbózhatják fel Amerika rettegett rakétarendszerét
Globál

Pikáns fordulat: orosz gyökerekkel rendelkező fegyverrel turbózhatják fel Amerika rettegett rakétarendszerét

Portfolio
Az amerikai hadsereg új, alacsony költségű elfogórakétát fejleszt a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez, ami kiegészíthetné a korlátozott számban rendelkezésre álló PAC-3 MSE rakétákat. Egy bejegyzés nyomán megindult a vita, hogy az ukrán FP-7.x rakéta is szóba jöhet a programban - közölte a Defence Express.

Az Egyesült Államok hadserege megkezdte egy új, alacsony költségű elfogórakéta (Low-Cost Interceptor, LCI) fejlesztését a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez. Ez a fegyver ballisztikus rakéták és aerodinamikai célpontok ellen egyaránt bevethető lenne. Frank Lozano vezérőrnagy, a hadsereg beszerzésekért felelős vezetője a LinkedIn-oldalán kommentálta az LCI-program beszállítói felhívását. A bejegyzéséhez

egy figyelemre méltó képet csatolt: az ukrán Fire Point vállalat FP-7 típusú ballisztikus rakétáját.

Az illusztráció azért különösen érdekes, mert a hadsereg pályázati kiírása meglehetősen rugalmas. Nemcsak legalább TRL-4-es (laboratóriumi körülmények között tesztelt) technológiai készültségi szintű, olcsó rakétahajtóműveket keresnek, hanem komplett légvédelmi rakétákat is elfogadnak legalább TRL-6-os (prototípus) szinttől. Az FP-7 bázisán készülő FP-7.x légvédelmi rakéta pontos fejlettségi szintje egyelőre nem ismert. Azt azonban tudni lehet, hogy idén februárban már végrehajtották az FP-7 ballisztikus rakéta próbaindításait.

Ugyanakkor sokkal valószínűbb, hogy Lozano tábornok csupán illusztrációként használta az ukrán rakéta képét, és nem egy konkrét jelöltet akart bemutatni. Az amerikai jogszabályok ugyanis megkövetelik, hogy a hadsereg fegyverzete belföldön, az Egyesült Államokban készüljön. Ezenfelül a külföldről beszállított alkatrészekre is rendkívül szigorú előírások vonatkoznak. Még ha a Fire Point részt is akarna venni a programban, helyi gyártókapacitást kellene kiépítenie. Ehhez viszont rengeteg időre, erőforrásra és stabil üzleti megalapozottságra lenne szükség.

Még több Globál

Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Elkezdődött: még Iránnal se végzett, máris nekiesne Trump egy másik országnak

Erre ráadásul már alig maradt idő, hiszen a pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. Júniusban a hadsereg

kiválasztja a legjobb ajánlatokat, majd július és szeptember között megkezdődik a részegységek tesztelése.

Ezek között szerepelnek a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek fékpadi próbái, valamint a keresőfejek vizsgálata is. Érdemes megjegyezni, hogy az FP-7-et az eredetileg szovjet 48N6 típusú rakéta alapján fejlesztették ki. Ezt a fegyvert az Sz-300-as, Sz-350-es és Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerekben alkalmazzák. Meglehetősen pikáns helyzetet teremtene, ha az amerikai Patriot rendszer új, alacsony költségű elfogórakétája végső soron szovjet-orosz gyökerekre épülne.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Nagyot mentek az amerikai tőzsdék az Nvidia jelentése előtt
Megindultak a NATO-csapatok: hatalmas katonai konvoj lépi át a magyar határt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility