Pikáns fordulat: orosz gyökerekkel rendelkező fegyverrel turbózhatják fel Amerika rettegett rakétarendszerét

Az Egyesült Államok hadserege megkezdte egy új, alacsony költségű elfogórakéta (Low-Cost Interceptor, LCI) fejlesztését a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez. Ez a fegyver ballisztikus rakéták és aerodinamikai célpontok ellen egyaránt bevethető lenne. Frank Lozano vezérőrnagy, a hadsereg beszerzésekért felelős vezetője a LinkedIn-oldalán kommentálta az LCI-program beszállítói felhívását. A bejegyzéséhez

egy figyelemre méltó képet csatolt: az ukrán Fire Point vállalat FP-7 típusú ballisztikus rakétáját.

Az illusztráció azért különösen érdekes, mert a hadsereg pályázati kiírása meglehetősen rugalmas. Nemcsak legalább TRL-4-es (laboratóriumi körülmények között tesztelt) technológiai készültségi szintű, olcsó rakétahajtóműveket keresnek, hanem komplett légvédelmi rakétákat is elfogadnak legalább TRL-6-os (prototípus) szinttől. Az FP-7 bázisán készülő FP-7.x légvédelmi rakéta pontos fejlettségi szintje egyelőre nem ismert. Azt azonban tudni lehet, hogy idén februárban már végrehajtották az FP-7 ballisztikus rakéta próbaindításait.

Ugyanakkor sokkal valószínűbb, hogy Lozano tábornok csupán illusztrációként használta az ukrán rakéta képét, és nem egy konkrét jelöltet akart bemutatni. Az amerikai jogszabályok ugyanis megkövetelik, hogy a hadsereg fegyverzete belföldön, az Egyesült Államokban készüljön. Ezenfelül a külföldről beszállított alkatrészekre is rendkívül szigorú előírások vonatkoznak. Még ha a Fire Point részt is akarna venni a programban, helyi gyártókapacitást kellene kiépítenie. Ehhez viszont rengeteg időre, erőforrásra és stabil üzleti megalapozottságra lenne szükség.

Erre ráadásul már alig maradt idő, hiszen a pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. Júniusban a hadsereg

kiválasztja a legjobb ajánlatokat, majd július és szeptember között megkezdődik a részegységek tesztelése.

Ezek között szerepelnek a szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművek fékpadi próbái, valamint a keresőfejek vizsgálata is. Érdemes megjegyezni, hogy az FP-7-et az eredetileg szovjet 48N6 típusú rakéta alapján fejlesztették ki. Ezt a fegyvert az Sz-300-as, Sz-350-es és Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerekben alkalmazzák. Meglehetősen pikáns helyzetet teremtene, ha az amerikai Patriot rendszer új, alacsony költségű elfogórakétája végső soron szovjet-orosz gyökerekre épülne.

