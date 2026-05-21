Terjed a halálos vírus, ami ellen egyelőre vakcina sincsen

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén újabb tartományban mutatták ki az ebolát. Dél-Kivu tartományban is megerősítettek egy esetet, miközben a vírus a járvány epicentrumától több száz kilométerre is továbbterjedt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, Uganda pedig felfüggeszti a Kongóba tartó repülőjáratokat.

A dél-kivui megbetegedést a területet irányító Alliance Fleuve Congo jelentette be csütörtökön. Ennek a szövetségnek a ruandai támogatású M23-as lázadók is tagjai. A 28 éves beteg az északi Kisangani városából érkezett, és a fertőzés következtében elhunyt. A tartomány egészségügyi szóvivője szerint egy másik gyanús esetet is vizsgálnak. Ezt a beteget elkülönítették, úgy várja a laboratóriumi teszteredményt. A járvány korábban már elérte a szomszédos Észak-Kivu tartomány fővárosát, Gomát is, amely szintén az M23 ellenőrzése alatt áll.

A kongói egészségügyi minisztérium csütörtöki adatai szerint 670 gyanús esetből 160-an haltak meg.

Ebből 61 esetet laboratóriumi vizsgálattal is megerősítettek. Szakértők szerint a vírus mintegy két hónapig észrevétlenül terjedhetett Ituri tartományban, mielőtt a múlt héten azonosították volna. A kórokozó az ebolavírus Bundibugyo törzse, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás.

Ituri tartomány egyik gócpontjában, Rwamparában csütörtökön összetűzések robbantak ki. Egy elhunyt hozzátartozói ugyanis vitatták a halál okaként megjelölt ebolafertőzést, és követelték a holttest kiadását. A tüntetők felgyújtották az ALIMA orvosi segélyszervezet kórház előtt felállított sátrait. A rendőrség figyelmeztető lövésekkel és könnygázzal oszlatta fel a tömeget. A helyzet a 2018–2020-as kelet-kongói ebolajárványra emlékeztet, amely közel 2300 halálos áldozatával a történelem második legsúlyosabb ilyen járványa volt. Akkor fegyveres csoportok és civilek több száz egészségügyi létesítményt támadtak meg - idézte fel a Reuters hírügynökség.

A WHO hétvégi vészhelyzet-kihirdetése után Uganda csütörtökön bejelentette, hogy 48 órán belül felfüggeszti a Kongóba irányuló repülőjáratokat. A szomszédos országban eddig két megerősített esetet regisztráltak. Az Egyesült Államok korábban beutazási tilalmat vezetett be Uganda, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Dél-Szudán állampolgárai számára. Ezt az ugandai tájékoztatási miniszter "túlreagálásnak" minősítette. A politikus hangsúlyozta, hogy országának van elegendő tapasztalata és kapacitása a járványok megfékezésére.

A segélyszervezetek szerint súlyos hiány van az alapvető orvosi felszerelésekből, amit a fő donorok támogatáscsökkentéseivel magyaráznak. Nagy-Britannia 20 millió fontot (27 millió dollárt) különített el a járvány elleni küzdelemre, míg az Egyesült Államok eddig 23 millió dollárt ajánlott fel. Összehasonlításképpen: a 2018–2020-as járvány idején Washington mintegy 600 millió dollárt fordított a válaszlépésekre. A járványhelyzet miatt az Afrikai Unió elhalasztotta a május 28-31. közé tervezett India-Afrika-csúcstalálkozót, amelyet Újdelhiben tartottak volna. A Járványügyi Felkészültségi Innovációs Koalíció (CEPI) elnöke szerint a megerősített esetek csupán "a jéghegy csúcsát" jelentik. A szervezet jelenleg is vizsgálja az ebolavírus elleni kísérleti vakcinákat.

