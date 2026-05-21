  • Megjelenítés
Terjed a halálos vírus, ami ellen egyelőre vakcina sincsen
Globál

Terjed a halálos vírus, ami ellen egyelőre vakcina sincsen

Portfolio
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén újabb tartományban mutatták ki az ebolát. Dél-Kivu tartományban is megerősítettek egy esetet, miközben a vírus a járvány epicentrumától több száz kilométerre is továbbterjedt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, Uganda pedig felfüggeszti a Kongóba tartó repülőjáratokat.

A dél-kivui megbetegedést a területet irányító Alliance Fleuve Congo jelentette be csütörtökön. Ennek a szövetségnek a ruandai támogatású M23-as lázadók is tagjai. A 28 éves beteg az északi Kisangani városából érkezett, és a fertőzés következtében elhunyt. A tartomány egészségügyi szóvivője szerint egy másik gyanús esetet is vizsgálnak. Ezt a beteget elkülönítették, úgy várja a laboratóriumi teszteredményt. A járvány korábban már elérte a szomszédos Észak-Kivu tartomány fővárosát, Gomát is, amely szintén az M23 ellenőrzése alatt áll.

Kapcsolódó cikkünk

Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába

Bejelentést tett a WHO az eboláról: erre számíthat a világ

Figyelmeztet a szakértő: sokkal nagyobb baj van itt, mint a hantavírus

Úgy belobbant a halálos, gyógyíthatatlan járvány, hogy globális riadót fújtak

A kongói egészségügyi minisztérium csütörtöki adatai szerint 670 gyanús esetből 160-an haltak meg.

Ebből 61 esetet laboratóriumi vizsgálattal is megerősítettek. Szakértők szerint a vírus mintegy két hónapig észrevétlenül terjedhetett Ituri tartományban, mielőtt a múlt héten azonosították volna. A kórokozó az ebolavírus Bundibugyo törzse, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás.

Ituri tartomány egyik gócpontjában, Rwamparában csütörtökön összetűzések robbantak ki. Egy elhunyt hozzátartozói ugyanis vitatták a halál okaként megjelölt ebolafertőzést, és követelték a holttest kiadását. A tüntetők felgyújtották az ALIMA orvosi segélyszervezet kórház előtt felállított sátrait. A rendőrség figyelmeztető lövésekkel és könnygázzal oszlatta fel a tömeget. A helyzet a 2018–2020-as kelet-kongói ebolajárványra emlékeztet, amely közel 2300 halálos áldozatával a történelem második legsúlyosabb ilyen járványa volt. Akkor fegyveres csoportok és civilek több száz egészségügyi létesítményt támadtak meg - idézte fel a Reuters hírügynökség.

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Olyat lépett a NATO-tagállam, ami teljesen kiakasztotta Ukrajnát – Lehet, hogy Zelenszkij lefújja a holnapi látogatást

Újabb államtitkárt jelentett be Lannert Judit oktatási miniszter

A WHO hétvégi vészhelyzet-kihirdetése után Uganda csütörtökön bejelentette, hogy 48 órán belül felfüggeszti a Kongóba irányuló repülőjáratokat. A szomszédos országban eddig két megerősített esetet regisztráltak. Az Egyesült Államok korábban beutazási tilalmat vezetett be Uganda, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Dél-Szudán állampolgárai számára. Ezt az ugandai tájékoztatási miniszter "túlreagálásnak" minősítette. A politikus hangsúlyozta, hogy országának van elegendő tapasztalata és kapacitása a járványok megfékezésére.

A segélyszervezetek szerint súlyos hiány van az alapvető orvosi felszerelésekből, amit a fő donorok támogatáscsökkentéseivel magyaráznak. Nagy-Britannia 20 millió fontot (27 millió dollárt) különített el a járvány elleni küzdelemre, míg az Egyesült Államok eddig 23 millió dollárt ajánlott fel. Összehasonlításképpen: a 2018–2020-as járvány idején Washington mintegy 600 millió dollárt fordított a válaszlépésekre. A járványhelyzet miatt az Afrikai Unió elhalasztotta a május 28-31. közé tervezett India-Afrika-csúcstalálkozót, amelyet Újdelhiben tartottak volna. A Járványügyi Felkészültségi Innovációs Koalíció (CEPI) elnöke szerint a megerősített esetek csupán "a jéghegy csúcsát" jelentik. A szervezet jelenleg is vizsgálja az ebolavírus elleni kísérleti vakcinákat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Döntött Pálinkás Szilveszter százados jövőjéről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility