Trump példátlan húzásra készül: egyetlen lépéssel aggasztó krízist robbanthat ki a legnagyobb riválisával
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy beszélni fog Laj Csing-tövel, Tajvan elnökével, ami radikális változást jelentene az Egyesült Államok eddigi politikájában - írta meg a Taipei Times.

Beszélni fogok vele. Mindenkivel beszélek

– válaszolta Trump az újságírók Tajvannal kapcsolatos kérdésére. Pontos időpontot azonban nem jelölt meg az esetleges telefonhívásra. Korábban úgy fogalmazott, hogy beszélni kíván azzal a személlyel, „aki Tajvant irányítja”, ekkor még nem nevezte meg Laj Csing-töt. Azt is hozzátette, hogy a vitatott hovatartozású sziget helyzetét „problémának” tartja. A megbeszélés ugyanakkor példátlan diplomáciai fordulatot jelentene, mivel az Egyesült Államok Kína 1979-es elismerése óta az elnök közvetlenül nem tárgyalt a tajvani vezetővel. Kivétel egyszer történt, éppen Trump első elnöksége idején 2016-ban, akkor Caj Ing-vennel beszélt.

Trump utalt a múlt héten Pekingben tartott csúcstalálkozóra is. Ezen Hszi Csin-ping kínai elnök nyíltan figyelmeztetett: a két legnagyobb gazdaság viszonya fegyveres konfliktusba torkollhat, ha a tajvani kérdést nem kezelik megfelelően. Az amerikai vezető politikus hangsúlyozta, hogy nem tett ígéretet Hszinek a 14 milliárd dollár értékű fegyvercsomag kapcsán. Hozzátette, hogy „viszonylag rövid időn belül” döntést hoz az ügyben.

Kína vélhetően már magára a közvetlen beszélgetésekre súlyos reakciót adna, ez még erősebben nyilvánulhat meg a hatalmas fegyvercsomag esetén.

Laj Csing-tö a beiktatásának második évfordulóján tartott sajtótájékoztatóján is megszólalt. Kijelentette: ha közvetlenül beszélhetne Trumppal, azt üzenné neki, hogy Tajvan elkötelezett a Tajvani-szoros status quójának fenntartása, valamint önvédelmi képességeinek erősítése mellett. Hangsúlyozta, hogy a régió destabilizálásáért elsősorban Kína a felelős. Szerinte Peking ugyanis folyamatosan növeli katonai jelenlétét a Kelet-kínai- és a Dél-kínai-tengeren, hadgyakorlatait pedig a Csendes-óceán nyugati térségére is kiterjeszti.

Egyetlen országnak sincs joga Tajvant annektálni

– szögezte le Laj, hozzátéve, hogy reméli a fegyverbeszerzés folytatását.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

The Science of Football

