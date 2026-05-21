  • Megjelenítés
Újabb államtitkárt jelentett be Lannert Judit oktatási miniszter
Globál

Újabb államtitkárt jelentett be Lannert Judit oktatási miniszter

MTI
Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját - közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a bejegyzésben azt írta: olyan szakember csatlakozik tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén.

Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló, mintegy harminc éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz-, a magán-, valamint a nonprofit szektorban egyaránt. Intézményfejlesztési és vezetői munkáját mindig az együttműködésre, a gyakorlati megoldásokra és a hosszú távú gondolkodásra építette - ismertette a leendő államtitkára szakmai pályáját az oktatási tárca vezetője.

Lannert Judit fontosnak tartja, hogy Naderi Zsuzsanna jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát is.

Meggyőződése, hogy a jövő szakképzésének egyszerre kell szolgálnia a fiatalok boldogulását és a gazdaság valós igényeit, ehhez pedig olyan vezetőkre van szükség, akik képesek hidat építeni az oktatás és a munka világa között - fogalmazott a tárcavezető.

Még több Globál

Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön

Olyat lépett a NATO-tagállam, ami teljesen kiakasztotta Ukrajnát – Lehet, hogy Zelenszkij lefújja a holnapi látogatást

Magyar Péter elmondta, Orbán Viktorra szabták-e a miniszterelnöki mandátum 8 éves korlátját

Megjegyezte: Naderi Zsuzsanna három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpálya tervezés és a munka világába való belépés során. A leendő államtitkárt idézve azt írta:

a tanuló- és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hisz és ennek erősítésén szeretne dolgozni.

A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk - jelezte, majd hozzátette, hogy fontosnak tartja a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését. Naderi Zsuzsanna az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretné támogatni - írta. Szeretné továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája.

Az egész életen át tartó tanulást és életpálya-tervezést a szolgáltatások megerősítésével lehet támogatni

- emelte ki, hozzáfűzve, hogy mindez elképzelhetetlen a képzésben résztvevők bevonása és a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködés nélkül.

Naderi Zsuzsanna az Oktatási minisztérium második államtitkára. A tegnapi nap folyamán Lannert Judit miniszter Kereki Judit államtitkári felkérését jelentette be.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan az Oktatási Minisztérium első szakmai államtitkára

Forrás: MTI

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: miközben Magyar Péter Bécsben tárgyal, itthon kiesett egy nagy csontváz a szekrényből
Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától
Aktiválták a NATO légvédelmét, fordulat a magyar-ukrán viszonyban - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility