Újabb államtitkárt jelentett be Lannert Judit oktatási miniszter

Naderi Zsuzsanna vezeti majd az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját - közölte Lannert Judit tárcavezető csütörtökön a Facebook-oldalán.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter a bejegyzésben azt írta: olyan szakember csatlakozik tárcához, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén.

Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló, mintegy harminc éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz-, a magán-, valamint a nonprofit szektorban egyaránt. Intézményfejlesztési és vezetői munkáját mindig az együttműködésre, a gyakorlati megoldásokra és a hosszú távú gondolkodásra építette - ismertette a leendő államtitkára szakmai pályáját az oktatási tárca vezetője.

Lannert Judit fontosnak tartja, hogy Naderi Zsuzsanna jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát is.

Meggyőződése, hogy a jövő szakképzésének egyszerre kell szolgálnia a fiatalok boldogulását és a gazdaság valós igényeit, ehhez pedig olyan vezetőkre van szükség, akik képesek hidat építeni az oktatás és a munka világa között - fogalmazott a tárcavezető.

Megjegyezte: Naderi Zsuzsanna három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpálya tervezés és a munka világába való belépés során. A leendő államtitkárt idézve azt írta:

a tanuló- és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hisz és ennek erősítésén szeretne dolgozni.

A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk - jelezte, majd hozzátette, hogy fontosnak tartja a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését. Naderi Zsuzsanna az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretné támogatni - írta. Szeretné továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája.

Az egész életen át tartó tanulást és életpálya-tervezést a szolgáltatások megerősítésével lehet támogatni

- emelte ki, hozzáfűzve, hogy mindez elképzelhetetlen a képzésben résztvevők bevonása és a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködés nélkül.

Naderi Zsuzsanna az Oktatási minisztérium második államtitkára. A tegnapi nap folyamán Lannert Judit miniszter Kereki Judit államtitkári felkérését jelentette be.

Forrás: MTI

