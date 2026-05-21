Váratlan országból vittek be hatalmas ütést Oroszországnak: monumentális összeget hajtanak be rajtuk
Megszületett az első nyilvános külföldi bírósági döntés, amely lehetővé teszi a svájci választottbírósági ítélet végrehajtását egy másik joghatóságban az orosz csúcsvállalat ellen - számolt be az Euro Maidan Press.

Egy kazah bíróság jóváhagyta az orosz Gazprommal szembeni, 1,4 milliárd dolláros követelés kényszerbehajtását, ezt Szerhij Koreckij, a Naftogaz csoport vezérigazgatója jelentette be. Az ítélet egy nemzetközi választottbírósági döntésen alapul. Ezt a svájci szövetségi legfelsőbb bíróság márciusban emelte jogerőre, amikor elutasította a Gazprom fellebbezését.

Koreckij szerint ez az első nyilvánosan ismert eset arra, hogy egy külföldi bíróság engedélyezte a konkrét választottbírósági ítélet végrehajtását. A vezérigazgató további részleteket nem közölt. Nem nevezte meg az eljáró bíróságot, és nem azonosította a Gazprom kazahsztáni vagyonelemeit sem. Emellett az esetleges lefoglalás ütemezéséről sem beszélt.

A jogvita gyökerei 2022-re nyúlnak vissza. A Naftogaz azután indított választottbírósági eljárást a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) előtt Svájcban, hogy a Gazprom megtagadta a szerződésben rögzített tranzitdíjak kifizetését. 2025 júniusában a zürichi székhelyű választottbíróság 1,37 milliárd dollár tőkeösszeg, valamint a kamatok és a perköltség megfizetésére kötelezte az orosz vállalatot. A Gazprom nem vett részt az eljárásban.

A Gazprom ezt követően a svájci legfelsőbb bírósághoz fordult. Előbb a végrehajtás felfüggesztését kérte, amelyet 2025 novemberében elutasítottak. Ezt követően érdemben is fellebbezett, de a bíróság 2026. március 13-án ezt a kérelmet is elutasította. Az ítélet így jogerőre emelkedett. A felhalmozódott kamatokkal együtt a fizetendő összeg már meghaladja az 1,4 milliárd dollárt.

A jogerős ítélet a New York-i egyezmény alapján elvileg minden olyan joghatóságban végrehajtható, ahol a Gazpromnak vagyona van, és a helyi bíróság elismeri a döntést.

Kazahsztán lett az első ország, amely ezt nyilvánosan megtette, a lépés fontos precedenst teremt a további végrehajtási eljárások számára.

