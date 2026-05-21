Veszélyes fejlesztéssel kísérleteznek az oroszok: rakétát kaphatnak a rettegett Sahedek, ez nagy bajt hozhat az ukrán légierőnek

Oroszország tovább kísérletezik a levegő-levegő rakétákkal felszerelt Sahed drónokkal, amik komoly veszélyt jelentenek az ukrán légierő gépeire - írta meg az Euro Maiden Press.

Öt hónap alatt három dokumentált eset bizonyítja, hogy az oroszok nem hagytak fel a Sahedek fejlesztésével, erre több dokumentált példa áll rendelkezésre:

  • Decemberben legalább egy Sahedet szereltek fel R–60-as infravörös önirányítású légiharc-rakétával.
  • Januárban egy másik drónt a Verba hordozható légvédelmi rakétarendszer rakétájával fegyvereztek fel. Ezzel gyakorlatilag egy föld-levegő rakétát alakítottak át levegő-levegő szerepkörre.
  • Nemrégiben pedig az ukrán Területvédelmi Erők egyik elfogódrónja ismét egy R–60-assal felszerelt Sahedet azonosított, majd vélhetően le is lőtte azt.

Nincs bizonyíték arra, hogy bármelyik felfegyverzett Sahed tüzet nyitott volna ukrán légi járműre. A fő problémát valószínűleg nem maguk a rakéták jelentik, hanem az orosz drónrajokat támogató vezetési és irányítási hálózat. A Verba például egy mintegy 11 kilogrammos, vállról indítható rakéta, amelynek hatótávolsága és csúcsmagassága egyaránt nagyjából 5 kilométer. A keresőfej látószöge mindössze 25 fok, vagyis a sikeres rávezetéshez viszonylag pontosan a célra kell irányítani. Az irányítás nehézségei miatt rendkívül nehéz és összetett feladat lenne.

Korábban az amerikai légierő kísérletezett már hasonlóval, de az egyetlen éles bevetés kudarccal zárult: egy Stinger rakétával felszerelt MQ-1-es 2002-ben Irakban lelőtt egy MiG-25-ös. Akkor is a kommunikációt emelték ki. Az orosz drónok sok szempontból hátrányból indulnak:

Egy F–16-os vagy egy MiG–29-es kétszer olyan gyorsan repül, mint egy Sahed, ráadásul a vadászgépek a saját rakétáikat kétszer akkora távolságból indíthatják.

Az eddigi információk szerint a Sahedek ráadásul nem képesek valós idejű kommunikációra, ami tovább nehezíti a feladatot. Ez a csúszás valószínűleg megvédi az ukrán légierő leggyorsabb drónvadászait, például az F–16-osokat, a MiG–29-eseket és a Mirage 2000-eseket, de a lassabb gépeknek azonban ez nem feltétlenül nyújt elegendő védelmet. Ilyen például az An–28-as szállítógép, amelyet gépágyúkkal szereltek fel, de a sebessége és korlátozott manőverezési képessége célponttá teszi.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

