18 milliárd forintos vérdíjat tűznek ki Donald Trump fejére

Az iráni parlament biztosan el fogja fogadni a Donald Trump amerikai elnökre kitűzött vérdíjat – mondta Hasszán Ali Ahlaki Amiri, a törvényhozás kulturális bizottságának elnöke az Iran International cikke szerint.

Az iráni vezető azt mondta: összesen 32 millió ember regisztrált a programba, melynek célja bosszút állni az Iránt ért támadásért és Ali Hámenei ajatollah haláláért. A folyamat része lesz, hogy Irán hamarosan

hivatalosan is vérdíjat tűz ki Donald Trump amerikai elnökre és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre.

Hasszán Ali Ahlaki Amiri azt mondta: a vérdíj jóváhagyásának jogi folyamata igényel egy kis időt, parlamenti tárgyalás is lesz róla, viszont a képviselő biztos abban, hogy a törvényhozás jóvá fogja ezt hagyni.

Irán a héten jelentette be, hogy 50 millió eurós, azaz durván 18 milliárd forintos vérdíjat tűznek ki Donald Trump amerikai elnökre, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökre és Brad Cooperre, az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) parancsnokára. A három férfi ellen várhatóan fatvát is kiadnak majd az iráni vallási vezetők.

