A semlegesség szimbóluma is szigorít az oroszok elleni szankciókon

Svájc pénteken újabb szankciókkal bővítette az Oroszország és Fehéroroszország elleni korlátozó intézkedéseit. A lépéssel részben átvették az Európai Unió legutóbbi, Moszkva ukrajnai háborúja miatt bevezetett szankciócsomagját.

A svájci Szövetségi Gazdasági Minisztérium közölte, hogy az új szankciós listák május 22-én, helyi idő szerint 23 órakor lépnek hatályba. Az intézkedések értelmében további 115 személy és szervezet vagyonát fagyasztották be, valamint megtiltották, hogy bárki pénzeszközöket bocsásson a rendelkezésükre. Az érintett személyekre emellett beutazási és tranzittilalom is vonatkozik.

Az újonnan szankcionáltak között

az orosz hadiiparhoz és energiaszektorhoz köthető személyek, illetve szervezetek szerepelnek.

Ezen felül olyanok is felkerültek a listára, akik részt vettek ukrán gyermekek deportálásában és ideológiai átnevelésében.

A kereskedelmi korlátozások terén további 60 vállalatot – köztük harmadik országokban bejegyzett cégeket is – vontak szigorúbb exportellenőrzés alá. Ennek célja, hogy megakadályozzák a kulcsfontosságú termékek eljutását az orosz hadiiparhoz.

Forrás: Reuters

