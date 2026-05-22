Az irániak szerint nem jelenthető ki, hogy közel a megegyezés Amerikával

Az iráni külügyminisztérium szóvivője a Taszním hírügynökségnek nyilatkozva óvatosan fogalmazott az atomprogramról folyó tárgyalások állásáról. Jelezte, hogy a megállapodás egyelőre nincs karnyújtásnyira.

A szóvivő szerint

egyelőre nem mondható el, hogy a felek közel kerültek volna a megegyezéshez.

A nyilatkozat az Irán és az Egyesült Államok közötti, atomalkuról szóló tárgyalások kapcsán hangzott el. Ezek az egyeztetések az elmúlt hetekben több fordulóban zajlottak, többek között ománi közvetítéssel. A külügyminisztériumi szóvivő szerint néhány tárgyalás után nem lehet azt állítani, hogy lesz megegyezés, a diplomáciához idő kell.

A rövid közlemény arra utal, hogy

a legfontosabb kérdésekben továbbra is jelentős a távolság a felek álláspontja között.

Forrás: Reuters

