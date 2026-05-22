  • Megjelenítés
Azt terjesztik az oroszok, hogy Zelenszkij meg akar támadni egy másik országot
Globál

Azt terjesztik az oroszok, hogy Zelenszkij meg akar támadni egy másik országot

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra készül, hogy megtámadja Belaruszt és ezen keresztül Oroszországot – olvasható ez az egyik legolvasottabb orosz lap, a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában.

Dmitrij Popov, a lap politikai újságírója azt írja: Volodimir Zelenszkij arról beszélt pár napja, hogy Oroszország Belaruszon keresztül akarja megtámadni Ukrajnát vagy a NATO-t. Megjegyzi: Zelenszkij arról is beszélt nemrég, hogy kész megelőzőcsapást mérni Belarusz és az ország vezetése ellen, ha azt látják, hogy be akarnak szállni az Ukrajna elleni invázióba.

Popov ebből azt vezeti le az orosz olvasóknak:

szerinte Zelenszkij hamis zászlós műveletet szervez, melynek kimenetele az lenne, hogy Ukrajna inváziót kezd Belarusz ellen.

Megjegyzi: szerinte „elégséges a hisztéria” ahhoz is, hogy Ukrajna a hamiszászlós művelet nélkül megtámadja Belaruszt, majd „Európa megmentőjének szerepében tetszelegjen”, azt állítva, hogy egy „NATO elleni inváziót” állított meg.

Még több Globál

Példátlan lépésre szánta el magát az olajban gazdag régió: új független ország születhet?

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Föld alatti bázison készül fel a NATO a legrosszabbra: már az Oroszország elleni ellencsapást gyakorolják a nyugati szövetségesek

Az orosz újságíró ezután azt ecseteli, hogy a konfliktus vége az lenne, hogy NATO-orosz háború lesz.

Azt nem vezeti le, hogy pontosan miért következik a Belarusz elleni állítólagos invázióból a NATO elleni háború és azt sem írja le, hogy miért állna a létezéséért küzdő Ukrajna érdekében, hogy inváziót kezdjen egy kvázi-semleges állam ellen. Zelenszkij elnök az elmúlt napokban többször is figyelmeztetett arra, hogy Putyin elkezdett nyomást gyakorolni Belaruszra, hogy szálljanak be az Ukrajna elleni invázióba. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök jelezte: erre abban az esetben hajlandók, ha Ukrajna megtámadja őket.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Címlapkép forrása: Yevhenii Vasyliev/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility