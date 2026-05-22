Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra készül, hogy megtámadja Belaruszt és ezen keresztül Oroszországot – olvasható ez az egyik legolvasottabb orosz lap, a Moszkovszkij Komszomolec vezető anyagában.

Dmitrij Popov, a lap politikai újságírója azt írja: Volodimir Zelenszkij arról beszélt pár napja, hogy Oroszország Belaruszon keresztül akarja megtámadni Ukrajnát vagy a NATO-t. Megjegyzi: Zelenszkij arról is beszélt nemrég, hogy kész megelőzőcsapást mérni Belarusz és az ország vezetése ellen, ha azt látják, hogy be akarnak szállni az Ukrajna elleni invázióba.

Popov ebből azt vezeti le az orosz olvasóknak:

szerinte Zelenszkij hamis zászlós műveletet szervez, melynek kimenetele az lenne, hogy Ukrajna inváziót kezd Belarusz ellen.

Megjegyzi: szerinte „elégséges a hisztéria” ahhoz is, hogy Ukrajna a hamiszászlós művelet nélkül megtámadja Belaruszt, majd „Európa megmentőjének szerepében tetszelegjen”, azt állítva, hogy egy „NATO elleni inváziót” állított meg.

Az orosz újságíró ezután azt ecseteli, hogy a konfliktus vége az lenne, hogy NATO-orosz háború lesz.

Azt nem vezeti le, hogy pontosan miért következik a Belarusz elleni állítólagos invázióból a NATO elleni háború és azt sem írja le, hogy miért állna a létezéséért küzdő Ukrajna érdekében, hogy inváziót kezdjen egy kvázi-semleges állam ellen. Zelenszkij elnök az elmúlt napokban többször is figyelmeztetett arra, hogy Putyin elkezdett nyomást gyakorolni Belaruszra, hogy szálljanak be az Ukrajna elleni invázióba. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök jelezte: erre abban az esetben hajlandók, ha Ukrajna megtámadja őket.

