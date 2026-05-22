Döntött az Egyesült Államok: irdatlan összegű fegyverüzletet ütöttek nyélbe Ukrajnával

A külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a megállapodás keretében

Ukrajna alkatrészeket és karbantartási szolgáltatásokat vásárolhat a Hawk légvédelmi rendszerekhez.

Az ügylet becsült összértéke 108,1 millió dollár.

A tárca hangsúlyozta, hogy az eladás javítja Ukrajna védekezési képességeit a jelenlegi és jövőbeli fenyegetésekkel szemben. Hozzátették, hogy az ukrán fegyveres erők számára nem jelent majd nehézséget az új eszközök és szolgáltatások integrálása.

A mostani jóváhagyás nem előzmény nélküli. Május elején az amerikai külügyminisztérium egy 373,6 millió dolláros szerződést is engedélyezett. Ennek keretében Ukrajna olyan JDAM-ER átalakító készleteket és kapcsolódó felszereléseket vásárolhat, amelyekkel a hagyományos légibombákat precíziós irányítású fegyverekké alakíthatják át.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images