Döntött az Egyesült Államok: irdatlan összegű fegyverüzletet ütöttek nyélbe Ukrajnával

A külügyminisztérium sajtóközleménye szerint a megállapodás keretében
Ukrajna alkatrészeket és karbantartási szolgáltatásokat vásárolhat a Hawk légvédelmi rendszerekhez.
Az ügylet becsült összértéke 108,1 millió dollár.
A tárca hangsúlyozta, hogy az eladás javítja Ukrajna védekezési képességeit a jelenlegi és jövőbeli fenyegetésekkel szemben. Hozzátették, hogy az ukrán fegyveres erők számára nem jelent majd nehézséget az új eszközök és szolgáltatások integrálása.
A mostani jóváhagyás nem előzmény nélküli. Május elején az amerikai külügyminisztérium egy 373,6 millió dolláros szerződést is engedélyezett. Ennek keretében Ukrajna olyan JDAM-ER átalakító készleteket és kapcsolódó felszereléseket vásárolhat, amelyekkel a hagyományos légibombákat precíziós irányítású fegyverekké alakíthatják át.
