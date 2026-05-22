Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli az fejleményeket

Újra felütötte a fejét a veszélyes kór
Az elmúlt hetekben fokozatosan súlyosbodó kitörés a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) Ituri tartományában található Mongbwalu aranybányász-körzetből indult el, amely közvetlenül az ugandai határ mentén fekszik. A WHO a héten
nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett ki a vírus kitörésére reagálva, amely a szervezet legmagasabb szintű riasztásának számít.
A hivatalos, május 16-i adatok szerint eddig
- 8 megerősített
- és 336 gyanús fertőzöttet tartottak nyilván,
- a vírussal kapcsolatosnak talált halálesetek száma pedig elérte a 87-et.
A WHO a vészhelyzet kihirdetésével egy időben közölte, hogy a jelenlegi helyzetben nem indokolt az utazási korlátozás, illetve a határok lezárása az érintett régióban.
A vírus terjedésével kapcsolatban különösen aggasztó, hogy az Kongó határait átlépve, Ugandában is megjelent. Az ország fővárosában, Kampalában 2 megerősített esetet regisztráltak, a hatóságok szerint pedig mindkét beteg Kongóból érkező utazó volt. A vírus emellett a közel 20 milliós kongói fővárosban, Kinshasában is megjelent.
A kitörésért felelős Bundibugyo-törzs rendkívül ritka kórokozó, amely korábban mindössze kétszer okozott kitörést: 2007-ben Ugandában és 2012-ben Kelet-Kongóban. A törzs ellen egyelőre nem áll rendelkezésre engedélyezett vakcina, bár az Oxford Egyetem, a Moderna és a Gilead saját készítményeik klinikai vizsgálatán párhuzamosan dolgozik.
Öt éve nbem látott mértékben ugrott meg a keresési intenzitás
Az ebola iránti globális keresési érdeklődés elmúlt öt évét vizsgálva egyértelmű, hogy a téma 2021 és 2026 között mérsékelt érdeklődést generált a Google-ben.
Az elmúlt hetek fejleményeinek hatására azonban látványos felfutás látszik a keresési adatokban.
A grafikon jobb oldalán a szaggatott vonalas szakasz azt jelzi, hogy a keresési intenzitás még alakulóban van, ugyanis a téma még friss.
Ha azonban még messzebbre megyünk vissza, és 2004-től kezdve nézzük meg a keresési trendeket, az látszik, hogy az eddigi történelem legkiterjedebb ebolajárványának,
a 2014-ben kibontakozó, nyugat-afrikai kitörés idején a keresési intenzitás messze meghaladta a jelenlegit.
Az elmúlt 30 nap adatainak térképes nézete alapján a legintenzívebb relatív érdeklődés azokban az afrikai országokban mutatkozik, amelyeket a vírus fenyegetése leginkább érint.
Uganda vezeti a listát, megelőzve a Kongói Demokratikus köztárasaág fővárosi régióját, valamint Ruandát.
Magyarországon a járvány iránti érdeklődés harminc napos nézetét vizsgálva szintén egyértelműen látszik a felfutás az ebola járvány kitörésétől kezdve.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bírság szakadhat a fúrt kutak tulajdonosainak nyakába: ezeken a részleteken múlik sok minden
Nem mindegy, honnan mérjük az 50 métert.
Nagy törés látszik a német gazdaságban, de Magyarország gigantikusat kaszálhat a háttérben
Lerázza láncait az EU motorországa, aminek átszivárgó hatása fontos lehet a magyar gazdaságnak.
Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?
Jön a Financial IT 2026!
Az amerikaiak is "felfedezték" Horvátországot
Harmadával nőtt a számuk.
18 milliárd forintos vérdíjat tűznek ki Donald Trump fejére
Irán minden áron bosszút akar.
Sok szabály változik a Parlamentben - Megszólalt Forsthoffer Ágnes
Beszélt a sajtótudósítás rendjével kapcsolatos javaslatáról.
Kiszivárgott: brutális veszteségeket szenvedett az amerikai Reaper-flotta - A gépek 20%-a harcképtelen lett
Az iráni légvédelem nem kímélte az amerikai UAV-ket.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?