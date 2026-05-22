Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli az fejleményeket
A WHO május 17-én kihirdette a legmagasabb szintű, nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló ebolajárvány miatt. A kitörés gócpontja az ország Ituri tartományában lévő Mongbwalu-körzet, de a vírus már átlépte az ország határait, és Ugandában is jelentettek fertőzéseket. A felelős kórokozó a Bundibugyo nevű ebolavírutörzs, amellyel szemben egyelőre sem engedélyezett vakcina, sem hatékony kezelés nem áll rendelkezésre. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogyan alakult az ebola iránti globális és magyarországi keresési érdeklődés az elmúlt hetekben fellángoló járványhelyzet idején.

Újra felütötte a fejét a veszélyes kór

Az elmúlt hetekben fokozatosan súlyosbodó kitörés a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) Ituri tartományában található Mongbwalu aranybányász-körzetből indult el, amely közvetlenül az ugandai határ mentén fekszik. A WHO a héten

nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett ki a vírus kitörésére reagálva, amely a szervezet legmagasabb szintű riasztásának számít.

A hivatalos, május 16-i adatok szerint eddig

  • 8 megerősített
  • és 336 gyanús fertőzöttet tartottak nyilván,
  • a vírussal kapcsolatosnak talált halálesetek száma pedig elérte a 87-et.

A WHO a vészhelyzet kihirdetésével egy időben közölte, hogy a jelenlegi helyzetben nem indokolt az utazási korlátozás, illetve a határok lezárása az érintett régióban.

A vírus terjedésével kapcsolatban különösen aggasztó, hogy az Kongó határait átlépve, Ugandában is megjelent. Az ország fővárosában, Kampalában 2 megerősített esetet regisztráltak, a hatóságok szerint pedig mindkét beteg Kongóból érkező utazó volt. A vírus emellett a közel 20 milliós kongói fővárosban, Kinshasában is megjelent.

A kitörésért felelős Bundibugyo-törzs rendkívül ritka kórokozó, amely korábban mindössze kétszer okozott kitörést: 2007-ben Ugandában és 2012-ben Kelet-Kongóban. A törzs ellen egyelőre nem áll rendelkezésre engedélyezett vakcina, bár az Oxford Egyetem, a Moderna és a Gilead saját készítményeik klinikai vizsgálatán párhuzamosan dolgozik.

Öt éve nbem látott mértékben ugrott meg a keresési intenzitás

Az ebola iránti globális keresési érdeklődés elmúlt öt évét vizsgálva egyértelmű, hogy a téma 2021 és 2026 között mérsékelt érdeklődést generált a Google-ben.

Az elmúlt hetek fejleményeinek hatására azonban látványos felfutás látszik a keresési adatokban.

A grafikon jobb oldalán a szaggatott vonalas szakasz azt jelzi, hogy a keresési intenzitás még alakulóban van, ugyanis a téma még friss.

Kép forrása: Google Trends

Ha azonban még messzebbre megyünk vissza, és 2004-től kezdve nézzük meg a keresési trendeket, az látszik, hogy az eddigi történelem legkiterjedebb ebolajárványának,

a 2014-ben kibontakozó, nyugat-afrikai kitörés idején a keresési intenzitás messze meghaladta a jelenlegit.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt 30 nap adatainak térképes nézete alapján a legintenzívebb relatív érdeklődés azokban az afrikai országokban mutatkozik, amelyeket a vírus fenyegetése leginkább érint.

Uganda vezeti a listát, megelőzve a Kongói Demokratikus köztárasaág fővárosi régióját, valamint Ruandát.

Kép forrása: Google Trends

Magyarországon a járvány iránti érdeklődés harminc napos nézetét vizsgálva szintén egyértelműen látszik a felfutás az ebola járvány kitörésétől kezdve.

Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

