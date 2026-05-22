Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal

Az Abu-Dzabiban végrehajtott teszt során az 5. vértesezredhez tartozó Leclerc harckocsi

A KNDS France által fejlesztett OEFC F1 típusú kartácslövedékkel semmisített meg egy drónt. Ez a lőszer mintegy 1100 volfrámgolyót lő ki sörétes puskához hasonló elven.

A célt így nem közvetlen találattal, hanem a légtér telítésével iktatja ki. Ennek köszönhetően a Leclerc külső kiegészítő rendszerek nélkül is önvédelmi képességet szerez a különféle drónokkal szemben.

A próba körülményeit szándékosan az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokban tapasztaltaknál is nehezebbre tervezték. A teszt során merőleges megközelítési szögeket, szabálytalan röppályákat, kisebb célkeresztmetszetet és nagyobb támadási magasságot szimuláltak.

A fejlesztés hátterében egy az ukrajnai háború óta jól dokumentált probléma áll. A hagyományos páncélzatok és a fedélzeti géppuskák ugyanis kevésbé hatékonyak az alacsony magasságon, kis távolságból manőverező FPV-drónok ellen. A korábbi megoldásoktól eltérően, amikor a harckocsik hagyományos repeszromboló lövedékkel próbáltak légi célokat megsemmisíteni, a Leclerc most egy kifejezetten kis hatótávolságú lőszert vetett be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images