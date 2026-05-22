  • Megjelenítés
Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal
Globál

Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal

Portfolio
Franciaország egy éleslövészet során bizonyította, hogy a Leclerc harckocsi képes FPV-drónok megsemmisítésére egy speciális, 120 milliméteres kartácslövedék segítségével. A sikeres tesztet 2026. május 20-án erősítette meg a strasbourgi katonai kormányzó, aki egyben a 2. páncélosdandár parancsnoka is - írta meg az Army Recognition.

Az Abu-Dzabiban végrehajtott teszt során az 5. vértesezredhez tartozó Leclerc harckocsi

A KNDS France által fejlesztett OEFC F1 típusú kartácslövedékkel semmisített meg egy drónt. Ez a lőszer mintegy 1100 volfrámgolyót lő ki sörétes puskához hasonló elven.

A célt így nem közvetlen találattal, hanem a légtér telítésével iktatja ki. Ennek köszönhetően a Leclerc külső kiegészítő rendszerek nélkül is önvédelmi képességet szerez a különféle drónokkal szemben.

A próba körülményeit szándékosan az ukrajnai és közel-keleti konfliktusokban tapasztaltaknál is nehezebbre tervezték. A teszt során merőleges megközelítési szögeket, szabálytalan röppályákat, kisebb célkeresztmetszetet és nagyobb támadási magasságot szimuláltak.

Még több Globál

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Megtört a jég Magyarország és Ukrajna között: fontos bejelentést tett az ukrán miniszter a találkozó után

Kijöttek a konkrét számok: kulcsfontosságú készleteket égetett el Trump háborúja - Már az elnök emberei is Izraelre mutogatnak

A fejlesztés hátterében egy az ukrajnai háború óta jól dokumentált probléma áll. A hagyományos páncélzatok és a fedélzeti géppuskák ugyanis kevésbé hatékonyak az alacsony magasságon, kis távolságból manőverező FPV-drónok ellen. A korábbi megoldásoktól eltérően, amikor a harckocsik hagyományos repeszromboló lövedékkel próbáltak légi célokat megsemmisíteni, a Leclerc most egy kifejezetten kis hatótávolságú lőszert vetett be.

Kapcsolódó cikkünk

Őrült tempóban fegyverkezik Európa, de hogyan lesz ebből növekedés?

Meglépi Ukrajna: fordulat jön a hadiiparban, felpörgetik a rettegett fegyver exportját

Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility