  • Megjelenítés
Föld alatti bázison készül fel a NATO a legrosszabbra: már az Oroszország elleni ellencsapást gyakorolják a nyugati szövetségesek
Globál

Föld alatti bázison készül fel a NATO a legrosszabbra: már az Oroszország elleni ellencsapást gyakorolják a nyugati szövetségesek

Portfolio
Különleges gyakorlatot tartott a NATO, mely során azt szimulálták, mi történne, ha Oroszország megtámadná a balti államokat és a NATO ellentámadást indítana – írta meg az Independent.

A gyakorlat a londoni metróban zajlott, ahol a NATO gyorsreagáló erői egy használaton kívüli állomáson egy különleges műveletirányítási központot hoztak létre.

A gyakorlat során azt szimulálták, hogy mi történne, ha Oroszország drónokkal és rakétákkal megtámadná a balti államokat, majd szárazföldi inváziót indítana.

A fókusz főleg az elektronikus harcászati rendszerek, zavarórendszerek, drónelhárító rendszerek köré összpontosult, de azt is gyakorolták, hogy tudna a NATO Oroszország területe ellen (főleg drónokat használva) csapást mérni, hogy az indítórendszereket és a szárazföldi invázióra készülő csapatokat semlegesíteni tudják.

Az, hogy készen kell állnunk 2030-ra már nem szlogen, ez az, amit meg kell tennünk. A hagyományos mozgósítási és mozgatási módszerek már nem szolgálnak a NATO előnyére, a mélységi védelmünk hiányát pedig ki fogják használni ellenünk”

Még több Globál

Példátlan lépésre szánta el magát az olajban gazdag régió: új független ország születhet?

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Azt terjesztik az oroszok, hogy Zelenszkij meg akar támadni egy másik országot

– kommentálta az eseményt Christopher Donahue amerikai tábornok.

Az Independent megjegyezte: a NATO-nak súlyos hiányosságai vannak drónharcászat tekintetében, Nagy-Britannia egy hétig tudna csak harcban maradni a jelenleg használt drónmennyiség mellett.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility