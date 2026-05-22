Föld alatti bázison készül fel a NATO a legrosszabbra: már az Oroszország elleni ellencsapást gyakorolják a nyugati szövetségesek

A gyakorlat a londoni metróban zajlott, ahol a NATO gyorsreagáló erői egy használaton kívüli állomáson egy különleges műveletirányítási központot hoztak létre.

A gyakorlat során azt szimulálták, hogy mi történne, ha Oroszország drónokkal és rakétákkal megtámadná a balti államokat, majd szárazföldi inváziót indítana.

A fókusz főleg az elektronikus harcászati rendszerek, zavarórendszerek, drónelhárító rendszerek köré összpontosult, de azt is gyakorolták, hogy tudna a NATO Oroszország területe ellen (főleg drónokat használva) csapást mérni, hogy az indítórendszereket és a szárazföldi invázióra készülő csapatokat semlegesíteni tudják.

Az, hogy készen kell állnunk 2030-ra már nem szlogen, ez az, amit meg kell tennünk. A hagyományos mozgósítási és mozgatási módszerek már nem szolgálnak a NATO előnyére, a mélységi védelmünk hiányát pedig ki fogják használni ellenünk”

– kommentálta az eseményt Christopher Donahue amerikai tábornok.

Az Independent megjegyezte: a NATO-nak súlyos hiányosságai vannak drónharcászat tekintetében, Nagy-Britannia egy hétig tudna csak harcban maradni a jelenleg használt drónmennyiség mellett.

