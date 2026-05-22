Fordulat a Fehér Házban: megvan a döntés, ide csoportosítja át európai haderejét az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok további 5000 fővel erősíti csapatai létszámát Lengyelországban - jelentette be Donald Trump amerikai elnök csütörtökön a Truth Social közösségi oldalon.

Örömmel jelentem be, hogy az Egyesült Államok további 5000 katonát küld Lengyelországba az általam büszkén támogatott Karol Nawrocki jelenlegi lengyel elnök sikeres megválasztása, valamint a vele fennálló kapcsolatunk alapján

- írta az amerikai elnök.

JD Vance amerikai alelnök kedden Washingtonban még arról beszélt újságíróknak, hogy az Egyesült Államok még nem határozott arról, hova küldi a korábban Lengyelországba szánt több ezer fős katonai kontingensét. Aznap Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter amerikai hivatali partnerével tartott telefonos megbeszélését követően az X-en azt írta, "az amerikai hadügyminiszter megerősítette, hogy változatlan marad az Egyesült Államok elkötelezettsége Lengyelország védelme és biztonsága mellett".

Az amerikai elnök tavaly májusban fogadta Nawrockit a Fehér Házban, és támogatta őt a lengyel választások előtti döntő pillanatban. Trump szeptemberben ismét találkozott Nawrockival a Fehér Házban, és akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének biztosítására is.

Az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja és a várakozások szerint csökkenti európai katonai jelenlétét, miután Trump azt követelte, hogy a NATO vállaljon nagyobb szerepet Európa védelmében. Május 1-jén a Pentagon bejelentette 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Lengyelország akkor jelezte, hogy kész több amerikai katonát befogadni. Amerikai katonai források szerint május közepi adatok alapján mintegy 7400 fős amerikai kontingens állomásozik Lengyelországban.

