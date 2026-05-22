Hatalmas átalakulás jöhet a magyar hadiiparban - Teljes szemléletváltást hozhat az új kormány

A kormányváltással lehetőség nyílik a magyar védelmiipar fejlesztésének ésszerű alapokra helyezésére és egy olyan koncepció végrehajtására, amely a korábbi gyakorlattal szakítva a hazai adottságokat, a belföldi és külpiaci lehetőségeket józanul veszi figyelembe. Mindezek előtt, egyfajta nulladik lépésként tisztázni kell a 4iG magyar védelmiiparban betöltött szerepét. Az elmúlt hetek eseményei és kormányzati nyilatkozatai felvetették a nemrégiben privatizált állami tulajdonú hadiipari cégek visszaállamosításának lehetőségét. Amennyiben erre sor kerül, a tulajdonnal együtt a felelősség is visszakerül az állam oldalára, amely így újra indikátora és irányítója lesz a védelmiipar fejlesztésének. Ennek sikeres végrehajtásához olyan alapvetések rögzítése szükséges, amelyek stabil és folyamatos igazodási pontként szolgálnak.

A kormányváltás a magyar védelmiipar történetében is új fejezetet nyithat, és ezzel egyidejűleg lehetőséget ad, hogy az elmúlt évek hibái, rossz döntései és elszalasztott lehetőségei után végre reális célok felé forduljon a figyelem.

A kormányzatot jól láthatóan az újratervezési szándék vezérli, hiszen a miniszterelnök a HVG által múlt héten feltárt, a 4iG és a Honvédelmi Minisztérium között márciusban megkötött, 1311 milliárd forint értékű keretszerződésről úgy nyilatkozott, hogy „tekintsék úgy, a szerződés nem létezik”.

Ráadásul a kampány során, a N7 Holding által felügyelt, részben vagy egészben állami tulajdonú cégek privatizációja kapcsán fogalmazott úgy Magyar Péter, hogy

a Tisza-kormány hivatalba lépése első napján semmissé teszi a vonatkozó szerződéseket és minden érintettet felelősségre von.”

Ha ez a kormányzati akarat valóban célt ér, reálisan várható, hogy a 4iG SDT megmaradó portfóliója egy erős kkv szintjére zsugorodhat.

A 4iG jelenség összetett, és ennek megfelelően a vele kapcsolatos fenntartások, problémák is többrétegűek. Az alapkoncepció, miszerint csak egy nagy nemzeti védelmiipari holding válhat regionális és európai tényezővé a hadiipar piacán, önmagában még helytálló feltételezésnek is tűnhet. Hasonló koncepció mentén működik a cseh CSG, egy olyan cégcsoport, amely eredményesen tudott kitörni régiónkból a nemzetközi piacra is. A 4iG történet megálmodói és politikai támogatói minden bizonnyal valami hasonló sikertörténetet vizionáltak, de a megvalósítás több ponton félrecsúszott.

Egy olyan vállalat került a magyar védelmi ipar területén kivételezett helyzetbe, amely indulásakor nem rendelkezett releváns szakmai, technológiai, tudás- és innovációs háttérrel. Növekedését nem valamilyen saját innováción alapuló, piaci igényeken és megrendeléseken keresztül elért megerősödés, organikuson fejlődés eredményezte. Az elmúlt évek látványos politikai és pénzügyi kivételezésének, valamint Jászai Gellért rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésnek köszönhetően, a 4iG előtt még a NATO és a legnagyobb amerikai hadiipari vállalatok ajtajai is megnyíltak, a vállalat mind belföldön, mind külföldön a meghatározó regionális tényező szerepében mutatkozott.

Kérdés, hogy ha tényleg megtörténik a hadiipar visszaprivatizációja, hogyan és hová csatornázhatók be a jövőben felmerülő ipari együttműködési lehetőségek, és azok hogyan teremthetnek hosszú távon is hasznosítható, lehetőleg tudás és technológia alapú értéket. Mi a kormányzat jövőképe egy monopol helyzetben lévő nagyvállalat nélküli védelmi ipar tekintetében, és milyen koncepció mentén kívánja támogatni annak építését, erősítését?

A felvetésnek külön aktualitást ad, hogy az Európai Bizottság akár még májusban visszajelzést adhat a kormány részére, hogy a SAFE hitelkeret terhére igényelt 16,2 milliárd eurónyi programjavaslatából mely beszerzési és fejlesztési kezdeményezéséket támogatja.

Ezek között számos olyan projekt lehet, amely az érdemi ipari együttműködés lehetőségével kecsegtet védelmi iparunk szereplői számára.

Tanulva a korábbi évek elhibázott döntéseiből és figyelembe véve a hadiipar törvényszerűségeit, ehhez a következőket érdemes végig gondolni:

1. Ideje véget vetni a megalomániának

Félreértések elkerülése végett, ez nem a merjünk kicsik lenni, hanem a lássuk magunkat reálisan hozzáállás, amelyből kiindulva végre az adottságainkhoz és lehetőségeinkhez igazodó beruházási döntéseket hozhatna az állam.

Be kellene végre látni, hogy Magyarországon nem adott a hadiipari nehézgépgyártás egyetlen feltétele sem.

Nincs alapanyagunk, gyártási kultúránk, beszállítói láncunk és végezetül nem rendelkezünk azokkal a globális – üzleti és diplomáciai – értékesítési csatornákkal, amelyeken keresztül meghódítható lenne a nemzetközi hadiipari piac.

Akinek még mond valamit, az pontosan tudja, hogy a KGST-n belül sem ez a szerep jutott Magyarországnak, szemben Csehszlovákiával, ahol így hagyományosan erős volt, és a rendszerváltás után is az maradt a hadiipar. Talán ez is magyarázza, hogy miért tudott Csehországból egy globálisan ismert tényezővé nőni a fentebb már hivatkozott CSG, és miért nem sikerült volna ugyanez a mesterségesen kreált, éppen a fundamentumokat nélkülöző 4iG-nak.

Fogadjuk végre el, hogy ritka kivételektől eltekintve, mint. pl. mesterlövész puskák, nem magyar haditechnikai eszközök és végtermékek fogják elárasztani a globális hadiipari piacot.

Ezzel egyidejűleg ismerjük fel és kezdjük el támogatni, fejleszteni azokat a területeket, amelyekben a magyar megoldások versenyképesek, sikeresek, esetleg még piacvezetők is tudnak lenni.

Lehet, hogy ezek kevésbé látványosak és a politikusok számára kevésbé vonzóak, mint pl. egy harckocsi, ugyanakkor legalább annyira fontos vagy akár nélkülözhetetlen alkotóelemei is tudnak lenni egy 21. századi hadsereg képességállományának.

Ritka kivételek mindig akadnak, de azokra nem lehet egy teljes iparágat felépíteni. Fel kell ismerni és támogatni kell azokat a területek, ahol Magyarországon tényleges védelmi innovációs tevékenységet végeznek, és sikereket érnek el. Az államnak tehát felismernie, nem pedig megrendelnie vagy kitalálnia kell az innovációt, hiszen az parancsra, elvárásra amúgy sem működik.

Röviden: koncepciót azokra a területekre érdemes alkotni, amelyekben érdemi tudásbázissal és potenciállal rendelkezünk.

2. A beazonosított területeket érdemes ipari együttműködésekbe bevonni

Az ipari együttműködés egy lehetőség, nem pedig kötelezettség, legalább is állami oldalon biztosan nem az. Abban az esetben érdemes felvetni és az együttműködés lehetőségét keresni, ha az érdemi, hosszú távú fejlődési potenciált kínál a hazai ipar egyes szegmenseinek. Az kimondható, hogy az elmúlt években Magyarországra települt OEM-ek gyártási- és összeszerelési tevékenységei robbanásszerű löketet nem adtak sem a védelmi szektornak, sem az abban helyüket kereső civil beszállítóknak, és legkevésbé a védelmi innovációnak. Vagyis ennek a modellnek a további erőltetése indokolatlan, innováció szempontjából pedig kifejezetten haszontalan.

Amennyiben nyitottság és lehetőség mutatkozik együttműködésre, nem az elmúlt években összeállított, innováció szempontjából megkérdőjelezhető haszonnal bíró listákból kell dolgozni, amelyeken ráadásul számos olyan, alapvetően valamiféle megmunkálási képességgel bíró autóipari beszállító szerepel, amelyek helyzetbe hozása semmiben sem járulna hozzá a védelmi innovációhoz.

Ideje lenne felvállalni azt a határozott álláspontot, hogy a Magyar Honvédségnek, és magának a védelmi iparfejlesztésnek nem lehet sem feladata, sem kötelessége az európai autóipar válsága miatt bevételei egy részétől elesett magyar beszállítói réteg ezúton történő támogatása.

Azokat a lehetőségeket kell felismerni és megragadni, amelyek esetében a Magyar Honvédség nemzetközi partnereinél helyzetbe hozhatók azok a hazai fejlesztések, amelyek ideális esetben illeszkednek az OEM fejlesztési irányaiba, elképzeléseibe. Ezek felderítése, beazonosítása és beillesztése egy nemzetközi hadiipari vállalat fejlesztési környezetébe nyilvánvalóan sokkal összetetteb szakmai kihívás, mint megegyezni egy összeszerelő képesség hazánkba telepítéséről.

Ugyanakkor mi, ha nem egy ilyen együttműködési lehetőség hordozza magában egy érdemi technológiai- és tudásbázis magyarországi kialakulását?

3. Szélesebbre kell venni a védelmi innovációba bevonható kkv-k körét

A védelmi innováció indikátora csakis a magyar kkv-k egy jelenlegihez képest sokkal bővebb köre lehet. E tekintetben reménykeltőek a honvédelmi miniszter bizottsági meghallgatásán elhangzott szavai, miszerint számít a magyar kkv-ékra a védelmi fejlesztések során.

Az ipari együttműködés akkor tud egy kölcsönösen gyümölcsöző partnerség alapja lenni, ha az OEM oldali fejlesztési kapacitás igények és a magyar innovációs kísérletek átfedésben vannak egymással.

Nem kérdés, hogy védelmi iparunk számára a kitörési pontot a tudás- és hozzáadott érték alapú megoldások jelenthetik. Magyar vállalatok már ma is fejlesztenek olyan megoldásokat, amelyek láthatatlanul járulnak hozzá globális hadiipari gyártók világhírű eszközeinek sikeres működéséhez és üzemeltetéséhez.

Ez a modell jelentősen eltér a korábbiaktól, hiszen nem állami tulajdonú vállalatok és nem is egy kivételezett helyzetben lévő mamut piaci szereplő favorizálására épül, hanem alulról építkezik tégláról téglára. Egy remélhetőleg folyamatosan bővülő, ám jelenleg egy kifejezetten szűk, kisméretű kkv-ék körének helyzetbe hozásával járulna hozzá a hazai védelmi innováció előre mozdulásához.

Az ipari együttműködés egy különleges eszköz az állam kezében, amivel ha lehetőség nyílik rá, élhet, amin keresztül helyzetbe hozhat releváns magyar vállalatokat globális hadiipari gyártóknál, és hozzásegítheti azokat első nemzetközi hadipari üzletük és referenciájuk megszerzéséhez.

