Hírszerzési jelentés: küszöbön a támadás - Hamarosan folytatódhat a fél világot megroppantó háború
Globál

Irán meglepetésszerű drón- és rakétatámadást kezdhet hamarosan Izrael és a szunnita olajmonarchiák ellen – írja az Iran International izraeli hírszerzési információkra hivatkozva.

Izrael szerint a támadásnak mindössze annyi lenne az oka, hogy

Teherán úgy látja, hogy kimerítették a diplomáciai lehetőségeket és katonai eszközökkel kell folytatni a nyomásgyakorlást.

Érdemes megjegyezni: a háborút kirobbantó Epic Fury hadművelet is azért indult, mert Izrael és az Egyesült Államok azt állította, hogy Irán meg akarja támadni Izraelt, ezért azonnali beavatkozásra van szükség. Bizonyíték arról, hogy Teherán tényleg ilyen akcióra készült, azóta sem került elő.

Jelenleg az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról tárgyalnak, az elmúlt hetekben azonban nem sikerült érdemi előretörést elérni a kérdésben. Irán továbbra is ragaszkodik az atomprogramjához és a Hormuzi-szoros forgalmát is meg akarják vámolni. Ezeket Washington teljes mértékben kizárta.

Címlapkép forrása: Saeed Qaq/Anadolu via Getty Images

The Science of Football

