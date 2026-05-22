Kijöttek a konkrét számok: kulcsfontosságú készleteket égetett el Trump háborúja - Már az elnök emberei is Izraelre mutogatnak

Izrael a saját légvédelmi rendszereiből ennél jóval kevesebb elfogórakétát használt.

Az Arrow rendszerből száznál is kevesebbet, a Dávid Parittyájából pedig mintegy 90-et lőttek ki. Egy amerikai tisztségviselő a lapnak azt nyilatkozta, hogy egy esetleges újabb iráni konfliktus esetén

az Egyesült Államoknak valószínűleg még több elfogórakétát kellene bevetnie.

Ennek oka, hogy Izrael egyes rakétavédelmi ütegeit jelenleg karbantartásra küldték.

Izrael önmagában nem képes megvívni és megnyerni háborúkat. Ezt azonban valójában senki sem tudja, mert a háttérfolyamatokat nem látják"

- idézte a lap egy amerikai tisztségviselő szavait.

A Pentagon cáfolta, hogy bármilyen tehermegosztási probléma lenne Izraellel kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a ballisztikus elfogórakéták "csupán egyetlen eszközt jelentenek a rendszerek és képességek kiterjedt hálózatában".

A háború során Irán mintegy 650 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre. Ezek a támadások 21 izraeli civilt és külföldi állampolgárt, valamint Ciszjordániában négy palesztint öltek meg. Legalább 16 hagyományos robbanófejet hordozó rakéta csapódott be lakott területeken, ahol jelentős pusztítást okoztak. Emellett több mint 50 esetben kazettás robbanófejjel felszerelt rakéták is eltaláltak lakott övezeteket.

