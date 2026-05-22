Kijöttek a konkrét számok: kulcsfontosságú készleteket égetett el Trump háborúja - Már az elnök emberei is Izraelre mutogatnak

Izrael a saját légvédelmi rendszereiből ennél jóval kevesebb elfogórakétát használt.
Az Arrow rendszerből száznál is kevesebbet, a Dávid Parittyájából pedig mintegy 90-et lőttek ki. Egy amerikai tisztségviselő a lapnak azt nyilatkozta, hogy egy esetleges újabb iráni konfliktus esetén
az Egyesült Államoknak valószínűleg még több elfogórakétát kellene bevetnie.
Ennek oka, hogy Izrael egyes rakétavédelmi ütegeit jelenleg karbantartásra küldték.
Izrael önmagában nem képes megvívni és megnyerni háborúkat. Ezt azonban valójában senki sem tudja, mert a háttérfolyamatokat nem látják"
- idézte a lap egy amerikai tisztségviselő szavait.
A Pentagon cáfolta, hogy bármilyen tehermegosztási probléma lenne Izraellel kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a ballisztikus elfogórakéták "csupán egyetlen eszközt jelentenek a rendszerek és képességek kiterjedt hálózatában".
A háború során Irán mintegy 650 ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre. Ezek a támadások 21 izraeli civilt és külföldi állampolgárt, valamint Ciszjordániában négy palesztint öltek meg. Legalább 16 hagyományos robbanófejet hordozó rakéta csapódott be lakott területeken, ahol jelentős pusztítást okoztak. Emellett több mint 50 esetben kazettás robbanófejjel felszerelt rakéták is eltaláltak lakott övezeteket.
Címlapkép forrása: Getty Images
Hírszerzési jelentés: küszöbön a támadás - Hamarosan folytatódhat a fél világot megroppantó háború
Izrael szerint Irán készül a rajtaütésre, a háború folytatására.
Szigorít Bulgária, erősebb garanciákat várnak el a nyugdíjbiztosítóktól
A megtakarítók védelme érdekében.
Evakuálni kellett egy általános iskolát, mert tűz volt az alagsorban
A tüzet eloltották.
Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt
Frissítették a modellt az első negyedéves számok után.
Pár kilométerre vagyunk a háborús helyzettől az EU és a NATO második legerősebb országa között
Egyre durvább, katonai konfliktushoz vezető helyzet robbanhat be a szövetségen belül.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Egy ember életét vesztette.
Ugrik a Richter részvénye
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Ez még mindig nem repülőrajt - újabb gyászos adat érkezett a magyar beruházásokról
A fordulatban reménykedőknek csalódniuk kellett.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?