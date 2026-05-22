Kikerült a béketerv: ez az egyezmény zárhatja le a világgazdaságot lesokkoló háborút

Az arab hírcsatorna szerint „néhány órán belül” hivatalossá is válhat a béketerv, vagyis

a portál arra számít, hogy Irán és az USA megállapodnak a békekötésről.

A tárgyalás során Pakisztán közvetít.

A béketerv a lap forrásai szerint a következő elemeket tartalmazza:

A harcok azonnali beszüntetése minden fronton, beleértve a médiát,

minden fronton, beleértve a médiát, a háborúban érintett országok tiszteletben tartják egymás szuverenitását és területi egységét, belügyeit,

megnyílik a Hormuzi-szoros, szabadon hajózhatóvá válik a térség,

szabadon hajózhatóvá válik a térség, Irán és az USA közös mechanizmust hoz létre a két ország közti nézeteltérések rendezésére,

a vitás ügyekről 7 napon belül újabb tárgyalások indulnak,

Amerika fokozatosan feloldja az Iránra kivetett szankciókat Teherán együttműködéséért cserébe,

Teherán együttműködéséért cserébe, az érintett országok betartják az ENSZ szabályait, a nemzetközi jogrendet.

Az állítólagos béketervben nincs szó az iráni atomprogram leszereléséről vagy az iráni rakétaerők korlátozásáról

– ezek lennének pedig Amerika (és Izrael) legfontosabb elvárásai.

A tervezet hitelességét sem Irán, sem Amerika nem erősítette meg, viszont az izraeli médiában is megjelent.

Címlapkép forrása: Getty Images