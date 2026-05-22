  • Megjelenítés
Kikerült a béketerv: ez az egyezmény zárhatja le a világgazdaságot lesokkoló háborút
Globál

Kikerült a béketerv: ez az egyezmény zárhatja le a világgazdaságot lesokkoló háborút

Portfolio
Közzétette a szaúdi Al-Arabija hírcsatorna azt a béketervezetet, melyet az Egyesült Államok és Irán jelenleg tárgyal.

Az arab hírcsatorna szerint „néhány órán belül” hivatalossá is válhat a béketerv, vagyis

a portál arra számít, hogy Irán és az USA megállapodnak a békekötésről.

A tárgyalás során Pakisztán közvetít.

A béketerv a lap forrásai szerint a következő elemeket tartalmazza:

Még több Globál

Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli az fejleményeket

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Döntött az Egyesült Államok: irdatlan összegű fegyverüzletet ütöttek nyélbe Ukrajnával

  • A harcok azonnali beszüntetése minden fronton, beleértve a médiát,
  • a háborúban érintett országok tiszteletben tartják egymás szuverenitását és területi egységét, belügyeit,
  • megnyílik a Hormuzi-szoros, szabadon hajózhatóvá válik a térség,
  • Irán és az USA közös mechanizmust hoz létre a két ország közti nézeteltérések rendezésére,
  • a vitás ügyekről 7 napon belül újabb tárgyalások indulnak,
  • Amerika fokozatosan feloldja az Iránra kivetett szankciókat Teherán együttműködéséért cserébe,
  • az érintett országok betartják az ENSZ szabályait, a nemzetközi jogrendet.

Az állítólagos béketervben nincs szó az iráni atomprogram leszereléséről vagy az iráni rakétaerők korlátozásáról

– ezek lennének pedig Amerika (és Izrael) legfontosabb elvárásai.

A tervezet hitelességét sem Irán, sem Amerika nem erősítette meg, viszont az izraeli médiában is megjelent.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta Trump jobbkeze: ha ez tényleg megtörténik, el lehet felejteni a békét

Hírszerzési jelentés: küszöbön a támadás - Hamarosan folytatódhat a fél világot megroppantó háború

Parancsot adott Irán legfőbb vezére: úgy néz ki, borulnak a béketárgyalások

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility