Kimondta Trump jobbkeze: ha ez tényleg megtörténik, el lehet felejteni a békét
Az Egyesült Államok nem fog békét kötni Teheránnal, ha minden áron ragaszkodnak ahhoz, hogy megvámolják a Hormuzi-szoros teherforgalmát – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Rubio azt mondta a Times of Israel cikke szerint: az elnök „jó megállapodást akar,” vannak is „jó jelek” arra vonatkozóan, hogy sikerül békét kötni Teheránnal, de a külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy

nem akarok túl optimista lenni.”

Hozzátette:

ha nem sikerül békét kötni, az Egyesült Államoknak „vannak más opciói.”

Arra is kitért, hogy az Egyesült Államok nem fogja hagyni, hogy Teherán vámot vessen ki a Hormuzi-szoros hajóforgalmára, ha Irán ehhez mindenképp ragaszkodik, a

diplomáciai megoldás lehetetlenné válik.”

Rubio egyszerre kritizálta a NATO-t is, amiért a szövetség tagállamai szerinte „bujkálni kezdtek,” miközben Amerika hadat viselt Irán ellen, pedig Teherán rakétái Európára, nem pedig Amerikára veszélyes.

Nem azt kértük tőlük, hogy küldjenek katonákat, vagy vessék be a vadászgépeiket. De egyszerűen nem csinálnak semmit. Ez minket nagyon zavar”

– mondta Rubio.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

