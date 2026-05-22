  • Megjelenítés
Kiszivárgott: brutális veszteségeket szenvedett az amerikai Reaper-flotta - A gépek 20%-a harcképtelen lett
Globál

Kiszivárgott: brutális veszteségeket szenvedett az amerikai Reaper-flotta - A gépek 20%-a harcképtelen lett

Portfolio
Az Egyesült Államok legalább 24, de valószínűleg inkább 30 méregdrága MQ-9 Reaper katonai drónt vesztett az iráni háborúban – tudta meg a Bloomberg.

A lap információi szerint az elvesztett drónok nagy részét lelőtte az iráni légvédelem, de volt olyan, amelyik balesetet szenvedett és olyan is, amely találatot kapott, visszatért a bázisra, de javíthatatlan károkat szenvedett.

A Bloomberg arra is kitér:

az amerikai Reaper-flotta mintegy 20%-a harcképtelenné vált a háború során, a kár majdnem 1 milliárd dollár.

Az MQ-9 Reaper a világ egyik legdrágább és legkomplexebb drónrendszere, egy ilyen gép beszerzési költségét minimum 34 millió dollárra, azaz több mint 10 milliárd forintra taksálják. A gép üzemeltetése, a kezelők képzése, a tárolási és logisztikai szükségletek miatt az életciklusa során egy ilyen eszköz ennél is sokkal több pénzt emészt fel.

Még több Globál

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Megtört a jég Magyarország és Ukrajna között: fontos bejelentést tett az ukrán miniszter a találkozó után

Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal

A napokban kiderült az is, hogy az USA hagyományos repülőgépflottája is komoly veszteségeket szenvedett az iráni háború során, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Kijöttek a számok: Amerika valójában nagyon durva veszteségeket szenvedett az iráni háború során

Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, Ukrajna ott támadja Oroszországot, ahol a legjobban fáj – Háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility