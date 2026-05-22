Kiszivárgott: brutális veszteségeket szenvedett az amerikai Reaper-flotta - A gépek 20%-a harcképtelen lett

A lap információi szerint az elvesztett drónok nagy részét lelőtte az iráni légvédelem, de volt olyan, amelyik balesetet szenvedett és olyan is, amely találatot kapott, visszatért a bázisra, de javíthatatlan károkat szenvedett.
A Bloomberg arra is kitér:
az amerikai Reaper-flotta mintegy 20%-a harcképtelenné vált a háború során, a kár majdnem 1 milliárd dollár.
Az MQ-9 Reaper a világ egyik legdrágább és legkomplexebb drónrendszere, egy ilyen gép beszerzési költségét minimum 34 millió dollárra, azaz több mint 10 milliárd forintra taksálják. A gép üzemeltetése, a kezelők képzése, a tárolási és logisztikai szükségletek miatt az életciklusa során egy ilyen eszköz ennél is sokkal több pénzt emészt fel.
A napokban kiderült az is, hogy az USA hagyományos repülőgépflottája is komoly veszteségeket szenvedett az iráni háború során, erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Ethan Miller/Getty Images
