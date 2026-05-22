Lelepleződött az oroszok rejtett előnye a harctéren – amint kihúzták a dugót, megbénultak a csapatok
A Bloomberg által idézett amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) adatai szerint az ukrán védelmi erők az év eleje óta mintegy 400 négyzetkilométernyi területet szereztek vissza. Ezt azt követően érték el, hogy sikerült deaktiválni több ezer olyan Starlink-terminált, amelyet az orosz csapatok illegálisan használtak - írta az Ukrinform.

A hírszerzési jelentésből kiderül, hogy az orosz hadsereg az Elon Musk vezette SpaceX által gyártott Starlink-terminálokat használta a drónműveletek és a csapásmérések koordinálására. Ezekre az eszközökre különösen olyan térségekben támaszkodtak, ahol a hagyományos kommunikáció megbízhatatlan volt, vagy azt könnyen zavarhatták. Az illegálisan üzemeltetett terminálok ezáltal jelentős taktikai előnyt biztosítottak az orosz alakulatoknak a harctéren.

A harctéri helyzetben februárban következett be áttörés. Az ukrán védelmi minisztérium ekkor kötött megállapodást a SpaceX-szel a jogosulatlanul használt terminálok deaktiválásáról.

A hírszerzési jelentés szerint ez az intézkedés ugyan csak ideiglenesen, de jelentős mértékben visszavetette az ukrajnai orosz katonai képességeket.

Az ukrán megkeresések nyomán a vállalat közzétett egy útmutatót a terminálok hivatalos regisztrációs folyamatáról. Ennek kifejezett célja az volt, hogy megakadályozza az eszközök jogosulatlan, katonai célú felhasználását az orosz fél részéről.

A visszafoglalt 400 négyzetkilométernyi terület jól mutatja, hogy a kommunikációs hálózat elvesztése rendkívül érzékenyen érintette az orosz csapatokat. A Starlink rendszere nélkül ugyanis sokkal kevésbé tudták hatékonyan összehangolni a hadműveleteiket.

Címlapkép forrása: Getty Images

