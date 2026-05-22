Lelepleződött az oroszok rejtett előnye a harctéren – amint kihúzták a dugót, megbénultak a csapatok

A hírszerzési jelentésből kiderül, hogy az orosz hadsereg az Elon Musk vezette SpaceX által gyártott Starlink-terminálokat használta a drónműveletek és a csapásmérések koordinálására. Ezekre az eszközökre különösen olyan térségekben támaszkodtak, ahol a hagyományos kommunikáció megbízhatatlan volt, vagy azt könnyen zavarhatták. Az illegálisan üzemeltetett terminálok ezáltal jelentős taktikai előnyt biztosítottak az orosz alakulatoknak a harctéren.

A harctéri helyzetben februárban következett be áttörés. Az ukrán védelmi minisztérium ekkor kötött megállapodást a SpaceX-szel a jogosulatlanul használt terminálok deaktiválásáról.

A hírszerzési jelentés szerint ez az intézkedés ugyan csak ideiglenesen, de jelentős mértékben visszavetette az ukrajnai orosz katonai képességeket.

Az ukrán megkeresések nyomán a vállalat közzétett egy útmutatót a terminálok hivatalos regisztrációs folyamatáról. Ennek kifejezett célja az volt, hogy megakadályozza az eszközök jogosulatlan, katonai célú felhasználását az orosz fél részéről.

A visszafoglalt 400 négyzetkilométernyi terület jól mutatja, hogy a kommunikációs hálózat elvesztése rendkívül érzékenyen érintette az orosz csapatokat. A Starlink rendszere nélkül ugyanis sokkal kevésbé tudták hatékonyan összehangolni a hadműveleteiket.

