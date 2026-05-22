Megindult a leszámolás: példátlan ítélettel fosztották meg hatalmától az államfő legnagyobb kihívóját
MTI
Felfüggesztette a legnagyobb török politikai párt vezetőségét egy ankarai fellebbviteli bíróság csütörtökön, újabb csapást mérve az ország legrégebbi politikai pártjára, amely ellen másfél éve folynak a vizsgálatok és őrizetbe vételek.

A bíróság érvénytelenítette a 2023 végén tartott vezetőválasztást, és szabálytalanságok miatt felfüggesztette a szociáldemokrata Köztársasági Néppárt (CHP) jelenlegi vezetését.

Úgy döntött, hogy a párt korábbi elnökét, a párton belül kegyvesztetté vált Kemal Kilicdaroglut helyezi ismét a CHP élére

- jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A bírósági határozatnak az AFP francia hírügynökség birtokába került kivonata szerint az igazságszolgáltatás azzal vádolja a párt jelenlegi elnökét, Özgür Özelt, hogy egyes küldöttekre gyakorolt nyomás, foglalkoztatással kapcsolatos ígéretek, sőt szavazatvásárlás révén került a párt élére. A per is azután indult, hogy az ügyészség vizsgálatot folytatott le szavazatvásárlás ügyében.

Előző nap egy bíróság 5600 eurós kártérítés megfizetésére ítélte Özgür Özelt, amiért tavaly egy beszédében "alaptalan vádakkal és sértésekkel illette" Recep Tayyip Erdogan államfőt.

Özel a csütörtöki ítélet kihirdetése után közölte: "nem adja meg magát", "becsületet, méltóságot, bátorságot és harcot" ígért.

Ali Mahar Basasir, a CHP parlamenti frakcióvezető-helyettese azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy a bírósági döntés "szándékos puccs, amelyet az igazságszolgáltatás hajtott végre, és 86 millió ember akaratára mért csapás".

A CHP jelentős győzelmet aratott Erdogan iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártjával (AKP) szemben a 2024. évi helyhatósági választásokon, és azóta a török igazságszolgáltatás célkeresztjében áll, amely megsokszorozta a CHP vezette települések elleni támadásokat.

Ekrem Imamoglu isztambuli polgármester, akit a CHP színeiben választottak meg és Erdogan legjelentősebb politikai ellenfele, több mint egy éve van rács mögött korrupciós vádak miatt, amelyeket tagad.

A vizsgálat keretében a párt több más, isztambuli kerületi polgármesterét is őrizetbe vették.

Szeptemberben a CHP isztambuli tartományi vezetését függesztették fel, a 2023. évi kongresszus során elkövetett szabálytalanságok címén.

Elemzők szerint a török hatalom a lehető legnagyobb mértékben meg kívánja gyengíteni a Köztársasági Néppártot a 2028-ban esedékes következő elnökválasztás előtt.

A döntés hatására az isztambuli tőzsdeindex 6 százalékot zuhant.

