Megtagadta Oroszországot az egyik legutolsó európai szövetségese? – Meglepő nyilatkozat érkezett Magyarország szomszédjából

A szerb parlament elnöke a prágai Globsec nemzetközi konferencián nyilatkozva hangsúlyozta: Szerbia az értékek tekintetében „teljes mértékben összehangolódott” az Európai Unióval. Hozzátette: Aleksandar Vučić államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök között létezik kommunikáció, de
szerinte ez nem jelent különleges vagy „testvéri” kapcsolatot.
Rámutatott, hogy egyes uniós országok vezetői is kapcsolatban állnak Oroszországgal, például Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki idén is járt Moszkvában, míg a szerb elnök 2026-ban még nem utazott Oroszországba.
A házelnök ugyanakkor kiemelte, hogy Belgrád elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását, agressziónak nevezte a háborút, valamint megszavazta Oroszország kizárását az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. Hozzátette: Szerbia azért nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, mert az 1990-es években Jugoszlávia ellen is vezettek be büntetőintézkedéseket, és a szerb nép „nem szereti a szankciókat”.
Ana Brnabić arra is rámutatott, hogy Szerbiának nincs jelentős külkereskedelmi forgalma Oroszországgal, és például Bosznia-Hercegovinával nagyobb a kétoldalú árucsere, így a szankciók bevezetése „teljesen lényegtelen”.
Hozzátette: Szerbia európai integrációja továbbra is „stratégiai prioritás”, ugyanakkor úgy vélte, hogy a csatlakozási folyamat játékszabályai 2014-hez képest megváltoztak, és ez szerinte nem igazságos.
A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megnehezítik az ország európai uniós csatlakozási folyamatát. A szerb EU-csatlakozási tárgyalásokon 2021 decembere óta nem nyitottak meg újabb fejezetet.
Hétfői szerb médiaértesülés szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan Szerbiába látogathat. Csütörtökön Belgrádban járt Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes, hogy szabadkereskedelmi megállapodást készítsen elő Ukrajna és Szerbia között, amely az év végéig életbe is léphet.
Címlapkép forrása: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images
Hírszerzési jelentés: küszöbön a támadás - Hamarosan folytatódhat a fél világot megroppantó háború
Izrael szerint Irán készül a rajtaütésre, a háború folytatására.
Szigorít Bulgária, erősebb garanciákat várnak el a nyugdíjbiztosítóktól
A megtakarítók védelme érdekében.
Evakuálni kellett egy általános iskolát, mert tűz volt az alagsorban
A tüzet eloltották.
Visszavágta az AutoWallis célárát a Concorde, de továbbra is vételre ajánlják a részvényt
Frissítették a modellt az első negyedéves számok után.
Pár kilométerre vagyunk a háborús helyzettől az EU és a NATO második legerősebb országa között
Egyre durvább, katonai konfliktushoz vezető helyzet robbanhat be a szövetségen belül.
Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében
Egy ember életét vesztette.
Ugrik a Richter részvénye
Erős nyitás a magyar tőzsdén
Ez még mindig nem repülőrajt - újabb gyászos adat érkezett a magyar beruházásokról
A fordulatban reménykedőknek csalódniuk kellett.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo