Megtagadta Oroszországot az egyik legutolsó európai szövetségese? – Meglepő nyilatkozat érkezett Magyarország szomszédjából

Szerbia nem tekinti „testvéri kapcsolatnak” az Oroszországgal fenntartott viszonyát, ugyanakkor nem kíván szankciókat bevezetni Moszkvával szemben – jelentette ki Ana Brnabić szerb házelnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjújában.

A szerb parlament elnöke a prágai Globsec nemzetközi konferencián nyilatkozva hangsúlyozta: Szerbia az értékek tekintetében „teljes mértékben összehangolódott” az Európai Unióval. Hozzátette: Aleksandar Vučić államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök között létezik kommunikáció, de

szerinte ez nem jelent különleges vagy „testvéri” kapcsolatot.

Rámutatott, hogy egyes uniós országok vezetői is kapcsolatban állnak Oroszországgal, például Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki idén is járt Moszkvában, míg a szerb elnök 2026-ban még nem utazott Oroszországba.

A házelnök ugyanakkor kiemelte, hogy Belgrád elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását, agressziónak nevezte a háborút, valamint megszavazta Oroszország kizárását az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. Hozzátette: Szerbia azért nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, mert az 1990-es években Jugoszlávia ellen is vezettek be büntetőintézkedéseket, és a szerb nép „nem szereti a szankciókat”.

Ana Brnabić arra is rámutatott, hogy Szerbiának nincs jelentős külkereskedelmi forgalma Oroszországgal, és például Bosznia-Hercegovinával nagyobb a kétoldalú árucsere, így a szankciók bevezetése „teljesen lényegtelen”.

Hozzátette: Szerbia európai integrációja továbbra is „stratégiai prioritás”, ugyanakkor úgy vélte, hogy a csatlakozási folyamat játékszabályai 2014-hez képest megváltoztak, és ez szerinte nem igazságos.

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megnehezítik az ország európai uniós csatlakozási folyamatát. A szerb EU-csatlakozási tárgyalásokon 2021 decembere óta nem nyitottak meg újabb fejezetet.

Hétfői szerb médiaértesülés szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan Szerbiába látogathat. Csütörtökön Belgrádban járt Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes, hogy szabadkereskedelmi megállapodást készítsen elő Ukrajna és Szerbia között, amely az év végéig életbe is léphet.

