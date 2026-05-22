Megtört a jég Magyarország és Ukrajna között: fontos bejelentést tett az ukrán miniszter a találkozó után
MTI
Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter, és megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről - jelentette be az X-en az ukrán diplomácia vezetője.

Szibiha bejegyzése szerint a svédországi Helsingborgban pénteken, a NATO-tagországok külügyminiszteri találkozóján lezajlott eszmecserén mindketten elismerték, hogy fontos az előrehaladás ebben a kérdésben, és "konstruktív megoldások megtalálására és érezhető eredmények elérésére" törekszenek.

Az ukrán miniszter a maga részéről hangsúlyozta, hogy "kritikus fontosságú" Ukrajna EU-csatlakozása és a tárgyalási fejezetek "jól időzített megnyitása".

Mint írta, tájékoztatta magyar kollégáját a harctéri helyzetről, a békefolyamatról és Európa lehetőséges új szerepéről.

Egyetértettünk, hogy a párbeszéd helyreállítása pozitív fejlemény mindkét ország és egész Európa számára, akárcsak a koordinált további kétoldalú kapcsolatok minden szinten

- írta X-posztjában Andrij Szibiha.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

