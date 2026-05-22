Nincs megállás: szitává lőtték Oroszország kulcsfontosságú iparágát, sorra állnak le a gigalétesítmények
Ukrajna a teljes körű háború kezdete óta 158 alkalommal mért csapást orosz olajfinomítókra – derül ki a lengyelországi székhelyű Vot Tak médiaportál május 21-én közzétett összesítéséből. Kijev egyre gyakrabban veszi célba Oroszország energetikai létesítményeit, hogy aláássa Moszkva háborús kapacitását - tudósított a Kyiv Independent.

Az adatok szerint az ukrán haderő rakéta- és dróntámadások kombinációjával az évi egymillió tonna feletti feldolgozókapacitású 33 orosz olajfinomító közül legalább 24-et eltalált. Az összesítés Oroszország európai részének összes nagyobb finomítóját lefedi.

A friss adatokat az elmúlt napok újabb csapássorozata előzte meg. Volodimir Zelenszkij elnök május 21-én megerősítette, hogy az ukrán erők támadást hajtottak végre a Rosznyefty szizranyi olajfinomítója ellen. Egy nappal korábban az ukrán vezérkar közlése szerint a Nyizsnyij Novgorod-i területen, Ksztovo mellett található egyik legnagyobb orosz finomítót érte találat. Ez egy héten belül már a második csapás volt a létesítmény ellen.

A Vot Tak kiemelte, hogy a szizranyi finomító elleni legutóbbi akció már a tizenegyedik támadás volt a létesítmény ellen.

A legtöbbször, egyenként tizenöt alkalommal, a rjazanyi és a szaratovi olajfinomítókat vették célba.

Ukrajna 2023-ban kezdte rendszeresen célba venni az orosz finomítókat, és azóta a csapások mértéke és gyakorisága egyaránt nőtt. 2026 első öt hónapjában Kijev 32 találatot regisztrált, ami már majdnem eléri a 2024-es év teljes, 34-es esetszámát.

Az egyik legjelentősebb akció május 17-én történt, amikor egy nagyszabású támadás keretében drónok találták el a moszkvai olajfinomítót. A Reuters szerint az üzem kénytelen volt ideiglenesen leállítani a finomítói tevékenységet. A Bloomberg összesítése alapján áprilisban négyhavi csúcsot ért el az orosz olajipari infrastruktúra elleni ukrán csapások száma. Ebben a hónapban legalább 21 támadást regisztráltak finomítók, csővezetékek és tengeri olajipari létesítmények ellen.

