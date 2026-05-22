Óraátállítás: az Egyesült Államok meglépheti, amire az EU évek óta nem képes

A Képviselőház Energia- és Kereskedelmi Bizottsága 48-1 arányban szavazta meg a „Napfényvédelmi Törvény” („Sunshine Protection Act”) nevű törvényjavaslatot. A javaslat egy közlekedési törvénycsomag része.
Trump a Truth Social közösségi platformon támogatásáról biztosította a javaslatot.
Ez azért olyan fontos, mert több százmillió dollárt költenek minden évben az emberek, városok és államok arra, hogy átállítsák az órákat. Sok ilyen óra tornyokban található, és az évente kétszer történő átállításhoz szükséges nehézgépek bérlése vagy használata megfizethetetlen!
– írta az amerikai elnök annak kapcsán, hogy szerinte miért lenne fontos az óraátállítás megszüntetése.
Nagyon keményen fogok dolgozni azért, hogy a napfényvédelmi törvényt törvénybe iktassák. Itt az ideje, hogy az emberek ne aggódjanak tovább az Óra miatt, nem is beszélve arról a sok munkáról és pénzről, amit erre a nevetséges, évente kétszer ismétlődő produkcióra fordítanak
– tette hozzá Trump.
A törvényjavaslatnak még át kell mennie a Képviselőházon, majd a Szenátus dönt arról, hogy napirendre tűzi-e a javaslatot.
Az óraátállítás megszüntetése népszerű az amerikai lakosság körében, de a republikánus törvényhozók körében vannak ellenzői, például Tom Cotton szenátor. Cotton szerint a nyári időszámítás egész éves bevezetése abszurd módon késői téli napfelkeltét eredményezne, és arra kényszerítené a gyerekeket, hogy az ország nagy részén sötétben menjenek iskolába.
Eközben Európában elakadt az óraátállítás megszüntetésének folyamata, amelyet egy felmérés szerint az Európai Unió lakosságának 84 százaléka támogatna. Bár az Európai Parlament még 2019 márciusában arról döntött, hogy eltörlik az óraátállítást, érdemi lépés azóta sem történt ennek ügyében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
