Példátlan lépésre szánta el magát az olajban gazdag régió: új független ország születhet?
A kanadai Alberta tartomány véleménynyilvánító népszavazást fog tartani arról, hogy maradjon-e az ország része, vagy elinduljon a jogi egyeztetés egy második, immár kötelező érvényű függetlenségi referendum szervezéséről - írja a BBC.

Danielle Smith albertai kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy az október 19-re kitűzött referendumon a következő kérdést teszik fel a választóknak:

Maradjon-e Alberta Kanada tartománya, vagy kezdje meg a tartományi kormány a kanadai alkotmány szerinti jogi eljárást egy kötelező érvényű népszavazás megtartása érdekében arról, hogy Alberta elszakadjon-e Kanadától?

A konzervatív Smith hangsúlyozta, hogy ő maga és kormánya is a maradás mellett voksol.

Az MTI tudósítása szerint a tartományi vezető szerint "ideje szavazni, megérteni az albertaiak akaratát ebben a kérdésben, majd továbblépni". Hozzátette: a tartósan érzelmekkel terhelt vita fenntartása már nem szolgálja a közérdeket.

A szavazás ugyan nem vezetne közvetlenül elszakadáshoz, de komoly politikai kihívást jelenthet Mark Carney kanadai kormányfő számára,

aki a nemzeti egységet igyekszik erősíteni az Egyesült Államok vámjai és Donald Trump amerikai elnök Kanada annektálására vonatkozó kijelentései közepette.

Kanada a világ legnagyszerűbb országa, de lehet még nagyszerűbb is. Azon dolgozunk, hogy Alberta együttműködésével jobbá tegyük

- jelentette ki a liberális párti miniszterelnök újságírók előtt. Hozzátette, hogy az ország jobbá tételében központi szerepet kell játszania Alberta tartománynak.

Dominic Leblanc belkereskedelmi miniszter a liberális szövetségi kormány nevében kijelentette: Ottawa továbbra is

egy erősebb Kanada építésére összpontosít Alberta teljes partnerségével és minden kanadai javára.

Kanadában különösen érzékeny kérdés a nemzeti egység azóta, hogy az 1995-ös quebeci függetlenségi népszavazás rendkívül szoros eredménnyel bukott el. Ezt követően a szövetségi parlament olyan törvényt fogadott el, amely végső döntési jogot biztosít Ottawának a tartományi referendumok kérdésfeltevéséről és az elszakadási tárgyalások feltételeiről.

Albertában az év elején egy függetlenséget követelő állampolgári petíció több mint 300 ezer aláírást gyűjtött össze, míg egy maradást támogató kezdeményezés 400 ezret.

Az olajban rendkívül gazdag tartományban régóta nagy az elégedetlenség Ottawával szemben.

Sokan úgy érzik, hogy a szövetségi kormány a klímavédelmi előírásokra hivatkozva akadályozza az olaj- és gázipart, ráadásul a tartomány többet ad az országnak, mint amennyit visszakap. Smith és Carney nemrég klíma- és energiaügyi megállapodást kötött, mely keretében már jövőre megkezdődhet egy régóta várt, a csendes-óceáni partvidékre vezető olajvezeték építése.

Pierre Poilievre, a szövetségi konzervatívok albertai születésű vezetője szintén kijelentette, hogy az ország egységéért fog kampányolni.

Smith a népszavazás kiírását részben egy bírósági döntéssel indokolta. Egy albertai bíró ugyanis hatályon kívül helyezte a függetlenségi petíciót, miután őslakos csoportok kifogásolták a velük történő megfelelő egyeztetés hiányát.

Miniszterelnökként nem fogom hagyni, hogy egyetlen bíró jogi tévedése elnémítsa több százezernyi albertai hangját

- mondta Smith.

A közvélemény-kutatások jelenleg azt mutatják, hogy az albertaiak túlnyomó többsége nem támogatja az elszakadást.

The Science of Football

