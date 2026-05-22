Ukrajna helyzetéről egyeztethetett Orbán Anita a NATO-vezérrel

Orbán Anita külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett a svédországi Helsingborgban tartott külügyminiszteri találkozón, ahol az európai biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés és az ukrajnai háború voltak a fő témák. A találkozó azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekszik újrapozicionálni kapcsolatait a NATO-n és az Európai Unión belül, miközben több kérdésben továbbra is óvatos álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával kapcsolatban.

Egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral Orbán Anita – derült ki a magyar tárcavezető péntek esti bejegyzéséből. A rövid poszt szerint a találkozón a nemzetközi biztonsági helyzet, a szövetségi együttműködés erősítése és az aktuális geopolitikai kihívások kerültek napirendre.

A NATO-főtitkár szerdán még Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót, de a magyar külügyminiszterrel már a svédországi Helsingborgban tartott külügyminiszteri találkozón egyeztetett, amelynek központi témája az európai védelmi képességek megerősítése és az ukrajnai háború volt.

A találkozó politikailag azért is figyelemre méltó, mert az új magyar kormány az elmúlt hetekben látványosan igyekezett újrapozicionálni kapcsolatait a NATO-n és az Európai Unión belül. Orbán Anita korábban parlamenti meghallgatásán is arról beszélt, hogy Magyarország külpolitikai prioritása a bizalom helyreállítása és az euroatlanti kapcsolatok megerősítése lesz.

A szélesebb találkozó egyben a NATO a júliusi ankarai csúcstalálkozóra való készülés is, ahol a tagállamok védelmi kiadásainak növelése, az európai hadiipari kapacitások bővítése és az Ukrajnának nyújtott támogatás lesznek a legfontosabb témák. Mark Rutte az elmúlt napokban többször is arról beszélt, hogy

Európának nagyobb szerepet kell vállalnia a szövetség védelmi képességeinek fenntartásában.

Ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök többször elmondta már a választásokig vezető kampány alatt is, hogy Ukrajnának a Tisza-kormány sem tervez fegyvereket juttatni.

Orbán Anita miniszteri meghallgatásán ezen felül még azt is elmondta, hogy az EU által folyósított 90 milliárd eurós hitelből bár Magyarország hivatalosan kimarad, ők

maguk is meg fogják vizsgálni a konstrukciót, hogy az biztos ne jelentsen anyagi vállalást a jelentős hiánnyal küzdő költségvetésnek.

