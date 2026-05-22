Ukrajnában riaszt az Atomügynökség - kritikus helyen tört ki tűz

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) tájékoztatása szerint katonai tevékenység következtében tűz ütött ki egy ukrajnai nagyfeszültségű alállomáson. Az eset az ország egyik atomerőművének áramellátását is érintette.

A NAÜ közlése alapján Ukrajna pénteken jelezte, hogy a 750 kilovoltos Dnyiprovszka villamos alállomáson harci cselekmények miatt tűz keletkezett. Az incidens következtében, a hálózatüzemeltető kérésére

a Dél-ukrajnai Atomerőművet részlegesen leválasztották a külső áramellátásról.

A külső villamosenergia-ellátás kulcsfontosságú az atomerőművek biztonságos üzemeltetéséhez. Egy esetleges áramkimaradás ugyanis közvetlenül veszélyeztetheti a hűtőrendszerek működését. Mivel az ukrajnai energetikai infrastruktúra a háború kezdete óta folyamatos célpontja a támadásoknak, az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve már többször figyelmeztetett az ehhez hasonló incidensek súlyos kockázataira.

A mostani incidens nem elszigetelt eset: a NAÜ az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett arra, hogy az ukrajnai harcok egyre súlyosabb kockázatot jelentenek az ország nukleáris infrastruktúrájára. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója korábban arról beszélt, hogy a zaporizzsjai atomerőmű biztonsági helyzete már „kritikus ponthoz” közelít, mivel az erőmű ismételten elveszítette külső áramellátásának egy részét a harci cselekmények miatt.

A külső villamosenergia-ellátás azért kulcsfontosságú, mert még a leállított reaktorok is folyamatos hűtést igényelnek. A NAÜ szerint a zaporizzsjai erőmű

a háború kezdete előtt négy 750 kilovoltos és hat 330 kilovoltos vezetékkel rendelkezett, mára azonban ezek nagy része megsérült vagy kiesett.

Az erőmű több alkalommal teljesen elveszítette külső áramellátását is, ilyenkor vészhelyzeti dízelgenerátorokra kellett átállni a reaktorok és a kiégett fűtőelemek hűtésének fenntartásához.

A most érintett Dnyiprovszka nagyfeszültségű alállomás és a hozzá kapcsolódó 750 kilovoltos vezetékek különösen érzékeny pontnak számítanak az ukrán energiarendszerben. A NAÜ március óta folyamatosan tárgyal mind az orosz, mind az ukrán féllel egy helyi tűzszünet lehetőségéről annak érdekében, hogy a sérült infrastruktúrát meg lehessen javítani.

Rafael Grossi többször hangsúlyozta, hogy katonai műveleteknek semmilyen körülmények között nem lenne szabad nukleáris létesítmények vagy azok energiaellátását biztosító infrastruktúra közelében zajlaniuk.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio