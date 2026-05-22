Váratlan fordulatra készül Zelenszkij – közel érezheti a béketárgyalásokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalást folytatott pénteken videoösszeköttetésen keresztül Ukrajna nemzetközi partnereivel, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőivel, majd kijelentette, hogy a hét végére szerinte változhat az amerikaiak készsége a békefolyamatban való részvétel tekintetében.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a NATO külügyminisztereinek svédországi találkozóján újságíróknak arról beszélt, hogy a Washington részvételével zajló tárgyalások az Ukrajna elleni orosz háború lezárásáról a haladás hiánya miatt szünetelnek, ugyanakkor az Egyesült Államok kész ismét bekapcsolódni, ha esély mutatkozik eredmény elérésére - emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség.
Az ukrán elnök a Telegramon közzétett videoüzenetében kiemelte:
Ukrajna változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy Európa jelen legyen a tárgyalási folyamatban, és hangsúlyozta, hogy "az európai hangot" Kijevben mindenképpen figyelembe fogják venni.
A kérdés az, hogyan jutunk el együtt egy olyan békéhez, amely megbízható és méltó lesz
- jegyezte meg.
Zelenszkij azt is hozzátette, hogy tájékoztatta Emmanuel Macron francia elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Keir Starmer brit miniszterelnököt az ukrajnai helyzetről, valamint megköszönte nekik, hogy nagyra értékelik az ukrán hadsereg eredményeit, és támogatják az ukrán állásfoglalásokat a különböző kérdésekben.
Elmondta, hogy Ukrajna katonai pozíciói most erősebbek, mint az előző években. Állítása szerint szerint az év eleje óta 590 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól.
A tendencia egyértelműen nem a megszállók érdekeit szolgálja. Tovább növeljük az orosz hadseregnek okozott emberveszteségeket, és ez mindenféle szankcióval együtt diplomáciai választásra kényszeríti Oroszországot. Részletes információkat adtam át az oroszok terveiről, amelyek hírszerzésünk rendelkezésére állnak. Katonai és politikai tervekről egyaránt. Most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a diplomáciát. Várom az amerikai fél válaszát is a találkozó lehetséges formátumairól és menetrendjéről.
- zárta szavait Zelenszkij.
