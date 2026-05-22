  • Megjelenítés
Váratlan fordulatra készül Zelenszkij – közel érezheti a béketárgyalásokat
Globál

Váratlan fordulatra készül Zelenszkij – közel érezheti a béketárgyalásokat

MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagyon záros határidőn belül változhat az Egyesült Államok hozzáállása az ukrajnai béketárgyalásokhoz, miközben Washington egyelőre a haladás hiányára hivatkozva szünetelteti részvételét az egyeztetésekben. Az ukrán elnök pénteken a brit, francia és német vezetőkkel egyeztetett, és ismét hangsúlyozta: Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy Európa közvetlenül jelen legyen a tárgyalási folyamatban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyalást folytatott pénteken videoösszeköttetésen keresztül Ukrajna nemzetközi partnereivel, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetőivel, majd kijelentette, hogy a hét végére szerinte változhat az amerikaiak készsége a békefolyamatban való részvétel tekintetében.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a NATO külügyminisztereinek svédországi találkozóján újságíróknak arról beszélt, hogy a Washington részvételével zajló tárgyalások az Ukrajna elleni orosz háború lezárásáról a haladás hiánya miatt szünetelnek, ugyanakkor az Egyesült Államok kész ismét bekapcsolódni, ha esély mutatkozik eredmény elérésére - emlékeztetett az Ukrinform hírügynökség.

Az ukrán elnök a Telegramon közzétett videoüzenetében kiemelte:

Ukrajna változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy Európa jelen legyen a tárgyalási folyamatban, és hangsúlyozta, hogy "az európai hangot" Kijevben mindenképpen figyelembe fogják venni.

Még több Globál

Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Ukrajnában riaszt az Atomügynökség - kritikus helyen tört ki tűz

Az irániak szerint nem jelenthető ki, hogy közel a megegyezés Amerikával

A kérdés az, hogyan jutunk el együtt egy olyan békéhez, amely megbízható és méltó lesz

- jegyezte meg.

Zelenszkij azt is hozzátette, hogy tájékoztatta Emmanuel Macron francia elnököt, Friedrich Merz német kancellárt és Keir Starmer brit miniszterelnököt az ukrajnai helyzetről, valamint megköszönte nekik, hogy nagyra értékelik az ukrán hadsereg eredményeit, és támogatják az ukrán állásfoglalásokat a különböző kérdésekben.

Elmondta, hogy Ukrajna katonai pozíciói most erősebbek, mint az előző években. Állítása szerint szerint az év eleje óta 590 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól.

A tendencia egyértelműen nem a megszállók érdekeit szolgálja. Tovább növeljük az orosz hadseregnek okozott emberveszteségeket, és ez mindenféle szankcióval együtt diplomáciai választásra kényszeríti Oroszországot. Részletes információkat adtam át az oroszok terveiről, amelyek hírszerzésünk rendelkezésére állnak. Katonai és politikai tervekről egyaránt. Most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a diplomáciát. Várom az amerikai fél válaszát is a találkozó lehetséges formátumairól és menetrendjéről.

- zárta szavait Zelenszkij.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ütköző pályára kerültek Magyar Péter és Ursula von der Leyen emberei – árokharc lett az EU-pénzek kiszabadításából
Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért
Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility