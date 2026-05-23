Árulkodó felvételek: kolosszális fegyverarzenállal tér vissza Oroszország évek óta rejtegetett nukleáris hadihajója

Thord Are Iversen elemző a műholdfelvételek alapján megállapította, hogy a hajót a múlt héten átvontatták a Szevmas hajógyár egyik felszerelő dokkjába. Május 21-én a cirkáló még mindig ott tartózkodott, bár időközben megfordították. Az elemző szerint

ez a hajó idei első regisztrált mozgása, ami a tengeri próbák folytatásának előkészítésére utalhat.

A Defense Express szakportál szerint a dokkban jelenleg az úgynevezett lemágnesezés (degaussing) zajlik, ezt az eljárást a hajókon rendszeres karbantartás, hadrendbe állítás, illetve javítás vagy korszerűsítés után kötelezően el kell végezni. Mindez arra utal, hogy az oroszok a cirkáló tesztelésének folytatására készülnek. Az előző próbaszakasz lezárását 2025 szeptemberében jelentették be, a hajót pedig egy hónappal korábban észlelték a tengeren.

Az aktivitás fokozódása nem véletlen. Az orosz haditengerészet egyetlen hadrendben álló atommeghajtású cirkálója, a szintén 1144-es tervszámú Pjotr Velikij rossz műszaki állapotban van, és nagyjavításra szorul. Sőt, felmerült a hajó végleges kivonása is a szolgálatból, így sürgősen szükség van egy utódra.

Az Admiral Nahimov logikus választásnak tűnik. A cirkáló több időt töltött szárazdokkban, mint aktív szolgálatban, ezért a hajótest kevésbé elhasználódott. A korszerűsítés keretében a húsz elavult P-700 Granit hajó elleni rakétát nyolcvan darab univerzális 3Sz14 függőleges indítóberendezésre cserélik. Ezek Kalibr, Onyiksz és Cirkon rakéták indítására egyaránt alkalmasak.

A tervezett fegyverarzenál ellenére kérdéses, hogy egyetlen atomcirkáló milyen valós harci értéket képvisel.

A mérete és jelentősége miatt ugyanis kiemelt célponttá válik, amely koncentrált ellenséges tűzerőt vonz magára. A Defense Express megjegyzése szerint ez az orosz vezetést valószínűleg kevéssé aggasztja. Nekik elsősorban egy reprezentatív hadihajóra van szükségük a tengerészeti díszszemlékhez és a nagyhatalmi presztízs fenntartásához.

