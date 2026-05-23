  • Megjelenítés
Árulkodó felvételek: kolosszális fegyverarzenállal tér vissza Oroszország évek óta rejtegetett nukleáris hadihajója
Globál

Árulkodó felvételek: kolosszális fegyverarzenállal tér vissza Oroszország évek óta rejtegetett nukleáris hadihajója

Portfolio
Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz haditengerészet folytatja az Admiral Nahimov atommeghajtású rakétacirkáló tengeri próbáit - írta meg a Defence Express.

Thord Are Iversen elemző a műholdfelvételek alapján megállapította, hogy a hajót a múlt héten átvontatták a Szevmas hajógyár egyik felszerelő dokkjába. Május 21-én a cirkáló még mindig ott tartózkodott, bár időközben megfordították. Az elemző szerint

ez a hajó idei első regisztrált mozgása, ami a tengeri próbák folytatásának előkészítésére utalhat.

A Defense Express szakportál szerint a dokkban jelenleg az úgynevezett lemágnesezés (degaussing) zajlik, ezt az eljárást a hajókon rendszeres karbantartás, hadrendbe állítás, illetve javítás vagy korszerűsítés után kötelezően el kell végezni. Mindez arra utal, hogy az oroszok a cirkáló tesztelésének folytatására készülnek. Az előző próbaszakasz lezárását 2025 szeptemberében jelentették be, a hajót pedig egy hónappal korábban észlelték a tengeren.

Az aktivitás fokozódása nem véletlen. Az orosz haditengerészet egyetlen hadrendben álló atommeghajtású cirkálója, a szintén 1144-es tervszámú Pjotr Velikij rossz műszaki állapotban van, és nagyjavításra szorul. Sőt, felmerült a hajó végleges kivonása is a szolgálatból, így sürgősen szükség van egy utódra.

Még több Globál

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Jelentett a hírszerzés: Putyin nagy bajban van, hamarosan jön a fordulat a háborúban

Reménykedik a világ: mindenki egyre optimistább Trump békéjéről

Az Admiral Nahimov logikus választásnak tűnik. A cirkáló több időt töltött szárazdokkban, mint aktív szolgálatban, ezért a hajótest kevésbé elhasználódott. A korszerűsítés keretében a húsz elavult P-700 Granit hajó elleni rakétát nyolcvan darab univerzális 3Sz14 függőleges indítóberendezésre cserélik. Ezek Kalibr, Onyiksz és Cirkon rakéták indítására egyaránt alkalmasak.

A tervezett fegyverarzenál ellenére kérdéses, hogy egyetlen atomcirkáló milyen valós harci értéket képvisel.

A mérete és jelentősége miatt ugyanis kiemelt célponttá válik, amely koncentrált ellenséges tűzerőt vonz magára. A Defense Express megjegyzése szerint ez az orosz vezetést valószínűleg kevéssé aggasztja. Nekik elsősorban egy reprezentatív hadihajóra van szükségük a tengerészeti díszszemlékhez és a nagyhatalmi presztízs fenntartásához.

Kapcsolódó cikkünk

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Riasztanak a tudósok: órákon belül kitörhet a vulkán
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility