Bevetették a Raid ezredet, videón mutatjuk a pusztítást

A 413. "Raid" ezred drónkezelői a Zaporizzsjai és a Donyecki területen hajtottak végre csapásokat orosz távközlési infrastruktúra ellen,
több távközlési célpontot is megsemmisített az egység.
Erről az alakulat a Facebookon számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség jelentése alapján. A célpontok között Melitopol, Verhnyij Tokmak és Zacsativka településeken található létesítmények is szerepeltek.
Ezen berendezések megsemmisítése megnehezíti az orosz csapatok irányítását a front bizonyos szakaszain. A csapások emellett jelentősen akadályozzák az ellenséges drónegységek működését is, mivel ezek kritikus mértékben függenek a megbízható kommunikációs összeköttetéstől.
Címlapkép forrása: Getty Images
