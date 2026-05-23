Bevetették a Raid ezredet, videón mutatjuk a pusztítást

A 413. "Raid" ezred drónkezelői a Zaporizzsjai és a Donyecki területen hajtottak végre csapásokat orosz távközlési infrastruktúra ellen,

több távközlési célpontot is megsemmisített az egység.

Erről az alakulat a Facebookon számolt be az Ukrinform ukrán hírügynökség jelentése alapján. A célpontok között Melitopol, Verhnyij Tokmak és Zacsativka településeken található létesítmények is szerepeltek.

Ezen berendezések megsemmisítése megnehezíti az orosz csapatok irányítását a front bizonyos szakaszain. A csapások emellett jelentősen akadályozzák az ellenséges drónegységek működését is, mivel ezek kritikus mértékben függenek a megbízható kommunikációs összeköttetéstől.

