Cihanouszkaja: egész Európa biztonsága veszélybe kerülhet

Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezető arra figyelmeztetett, hogy Oroszország és Fehéroroszország katonai együttműködésének erősödése nem csupán a NATO keleti tagállamaira,
hanem egész Európára nézve biztonsági kockázatot jelent.
A fehérorosz demokratikus erők száműzetésben élő vezetője a pénteki interjúban kifejtette: Moszkva Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezető rendszerét használja arra, hogy nyomást gyakoroljon az európai államokra és folyamatos fenyegetettségben tartsa őket. Hozzátette: a fehérorosz vezetés rendszeresen atomfegyverekre, migrációs nyomásra vagy provokációkra hivatkozva fenyegeti a szomszédos országokat, ami állandó bizonytalanságot teremt, és magas készültség fenntartására kényszeríti az európai haderőket.
Cihanouszkaja hangsúlyozta, hogy az európai országoknak nagyobb támogatást kell nyújtaniuk azoknak az államoknak, amelyek Minszk és Moszkva provokációinak vannak kitéve. Példaként a litván légtérbe behatoló ballonokat és a lengyel határon tapasztalható migrációs nyomást említette.
A politikus a legnagyobb hosszú távú veszélynek az orosz befolyás erősödését nevezte. Mint mondta, Aljakszandr Lukasenka rendszere egyre nagyobb teret enged a moszkvai befolyásnak a fehérorosz gazdaságban, a haderőben, a médiában és a kulturális életben.
Fehéroroszország fokozatos oroszosítása zajlik
- fogalmazott.
Az ukrajnai háború ugyanakkor sok fehérorosz véleményét megváltoztatta Oroszországról és az oroszokról - mondta. "A fehéroroszok nem ugyanolyanok, mint az oroszok. Nincsenek birodalmi ambícióink" - tette hozzá.
Cihanouszkaja hangsúlyozta: meglátása szerint az elmúlt hónapokban javultak a fehérorosz ellenzék és Ukrajna közötti kapcsolatok, mert mindkét fél egyre inkább úgy látja, hogy ugyanazzal az ellenséggel áll szemben. Elmondása szerint amíg a fehéroroszországi helyzet nem rendeződik, Ukrajnát továbbra is katonai veszély fenyegetheti északról.
Nyomatékosította, hogy a demokratikus országoknak folytatniuk kell a Lukasenka-rendszer elleni szankciókat, támogatniuk kell a fehérorosz független médiát és kulturális kezdeményezéseket, valamint nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a külföldön élő fehéroroszokra gyakorolt nyomásra.
