Elsőként hajtottak végre legálisan eutanáziát Uruguayban

Rákos betegen hajtottak végre legálisan eutanáziát Uruguayban pénteken, először, amióta az ország - Dél-Amerikában elsőként - törvényt fogadott el a gyógyíthatatlan betegek törvényes halálba segítéséről - derült ki orvosi forrásokból.

Montevideo 2025 októberében - a katolikus egyház tiltakozása ellenére - hagyta jóvá az eutanáziáról szóló törvényjavaslatot, amely áprilisban vált jogerőssé.

A Telenoche 4 helyi televízió úgy tudja, hogy

egy 69 éves, végstádiumú rákbeteg nőn hajtottak végre eutanáziát.

Federico Preve, a törvényjavaslat egyik előterjesztője szimbolikus jelentőségűnek nevezte az eseményt.

Ez az ember megtehette, hogy úgy dönt, békében kíván meghalni, megtehette, hogy a saját maga döntsön halála feltételeiről

- hangsúlyozta.

A törvény értelmében minden felnőtt uruguayi állampolgár vagy az országban tartózkodási engedéllyel élő, cselekvőképes felnőtt élhet az aktív eutanázia lehetőségével, azonban csak olyan emberekre vonatkozik, akiknek gyógyíthatatlan, nagy fájdalmakat és az életminőséget súlyosan rontó betegségük van.

Az orvosok által végzett folyamatot a beteg bármikor, indoklás nélkül megszakíthatja.

