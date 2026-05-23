Eszünkbe is alig jutnak, mégis nagy hatással voltak a világháborúra – Itt van a nagy világégés három leginkább alulértékelt kézifegyvere
A filmeknek és a videojátékoknak hála mára sokan már ránézésre meg tudják mondani, hogy egy-egy második világégés során használt fegyvernek nagyjából mi a neve. Akadnak azonban olyan eszközök, amiket talán nehezebben ismerünk fel, mégis legendás státuszra tettek szert saját kategóriájukon belül: géppisztoly ami évekre meghatározta a nyugati pisztoly-kaliberű gépfegyverek dizájnját, a kor legjobb könnyűgéppuskája, vagy egy nemzet, amely hadiiparáról néha teljesen meg is feledkezünk – Itt van három fegyver, amely sokkal jobban működött, mint gondolnánk.

Elöljáróban érdemes leszögezni: tökéletes, vagy univerzális kézifegyver nem igazán létezik. Egyszerű ökölszabályt példának hozva, ha egy géppuska például nem nehéz, tehát a katonák által kényelmesebben cipelhető, akkor a visszarúgása valószínűleg nagyobb lesz, mint egy hasonló kaliberű, de nehezebb fegyveré. A hadiipari termékek az esetek döntő többségében kompromisszumokkal fognak elkészülni, nincs ez máshogy a most felsorolt fegyvereknél sem.

A világháború legjobb könnyűgéppuskája, cseh alapokon

Bár a hadiipar iránt érdeklődők körében a cseh fegyvergyártás minősége az elmúlt bő száz évben is ismert volt, sokan nem tudják, hogy az apró közép-európai ország mekkora hatást gyakorolt a két világháború között a könyűgéppuskákra. A Václav Holek által tervezett ZB vz. 26-os könnyűgéppuskára, és annak variánsaira Japántól és Kínától kezdve Szerbián át az Egyesült Királyságig számos államban felfigyeltek, Londonban kissé kacskaringós úton Bren-ként rendszeresítették (a Bren a fejlesztés és a gyártás helyére utal: Brno-Enfield).

ZB_vz
A ZB vz. 26 a két világháború közötti időszak legúttörőbb könnyűgéppuska-koncepciója volt. A képen látható fegyvert a szovjetek használták. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Ha a ZB vz. 26 a két világháború közötti időszak egyik legúttörőbb dizájnja, akkor a brit Bren ennek a koncepciónak a tökéletesre finomított verziója.

A fegyver az idők során számtalan kaliberben gyártásra került, az eredeti .303-as brit puskalőszertől a 7,62-es NATO-ig. A világháború alatt a britek négy különböző variánsban (két hosszabb csövű, az eredeti Mk. 1-es és az egyszerűsített Mk. 2-es, valamint ezek rövidebb csövű deszant-variánsai, az Mk. 3-as és Mk. 4-es) gyártották a fegyvert, a legnehezebb verziók tömege sem volt sokkal több betárazva, mint 11 kiló (csak összehasonlításként: ez valamivel könnyebb a koncepció szintjén úttörőnek számító BAR II. világháborús verziójánál úgy, hogy annál jelentősen jobb fegyver volt).

A Bren könnyűgéppuskától valamelyest szokatlan módon gyorsan cserélhető csövet kapott, a fix tartozéknak számító villalábon kívül pedig három lábú állványra és járművekre is felszerelhető volt. A beszámolók szerint a könnyűgéppuska megbízható, ráadásul rendkívül pontos fegyver volt, minden tulajdonságát végignézve valószínűleg a világháború legjobb szekrénytárral üzemelő könnyűgéppuskája volt, melyet a britek még a Falkland-szigeteken is használtak.

Bren_wog
A Bren Mk. 1 még állítható villalábat, behajtható felhúzókart, bonyolultabb hátsó irányzékot és hátulsó támasztólábat is kapott. A Mk. 2-esről ezek már eltűntek. Forrás: Robert DuHamel via Wikimedia Commons

Apropó szekrénytár: felmerülhet a kérdés, hogy miért van a géppuska „rossz oldalán”, pontosabban a tetején a tár? A választ az adja meg, ahogyan ezeket a fegyvereket a maguk idejében használták. A két világháború között illetve a második világháború alatt a logika az volt, hogy a hasonló fegyvereket egy két fős csapat kezeli: egy katona cipeli és használja a géppuskát, a másik viszi a lőszert, a tartalék csöveket, segít a töltésben, illetve védi a géppuskást, ha a szükség úgy hozza. Egy, a fegyver oldalán, vagy tetején helyet kapó tárat a segéd sokkal könnyebben ki tud cserélni, a fentről történő adagolást még a gravitáció is segíti, ráadásul így a lövész sokkal mélyebben tud lehasalni, ezáltal könnyebben tud fedezéket keresni.

A géppisztolyok rút kiskacsája – M3 „zsírozópisztoly”

A géppisztolyokat időrendben három generáció szerint szokás megkülönböztetni: az első generációs, az első világháborúban és a második elején használt fegyverek többsége mart acélból és fából, komoly műgonddal megmunkált eszköz volt: pontos, kényelmes, de nehéz és drága. A második világégés során a tömegtermelés miatt ezeket a fegyvereket kiszorította a préselt acélból készült, olcsó, könnyen előállítható, általában könnyű, cserébe kevéssé pontos, vagy kényelmes második generáció, ami a hidegháború első felében is sztenderd maradt. A harmadik nagy ugrást a modern polimerek megjelenése hozta el, ezek a fegyverek már ismét többet adtak a kényelemre és a precizitásra, kiugró ár vagy tömegemelkedés nélkül. Az amerikai M3 a második generáció tökéletes példája.

Thompson_M1A1_SMG
Hiába próbálkoztak a leegyszerűsítéssel, a Thompson "költséghatékony" M1A1 verziója is borzasztóan drága fegyver volt. Forrás: Joe Mabel via Wikimedia Commons

Bár a „mainstream legegyszerűbb géppisztolya” díjat az M3 elől egészen biztosan elvinné a brit Sten, a szigetország saját géppisztolyáról sok jót nem lehet elmondani azon kívül, hogy nagyon olcsó volt, és működött (ez egyébként abban a helyzetben, amiben a britek voltak, bőségesen elég volt), az amerikai fegyver ennél azért többet tudott.

Washington számára a világháború elején nyilvánvalóvá vált egy probléma: az egyébként megbízható, .45-ös kalibere miatt elég komoly tűzerővel bíró Thompson géppisztolyok még a lehető legjobban leegyszerűsítve is nagyon drágák – no meg nehezek és sorozatlövés közben irtó kényelmetlenek – voltak. Bár az amerikaiak az elfeledett M2 képében próbálkoztak egy szintén fa és mart acél kombinációval készülő, de olcsóbb fegyver kifejlesztésével, ez a projekt végül bedőlt az M3 javára.

A formája miatt „zsírozópisztolynak” becézett fegyver már első ránézésre is az egyszerűség megtestesítője:

két préselt acél fél összehegesztve, közte egy bántóan egyszerű elsütő- és zárszerkezettel, elején csővel, végén egy nem túl kényelmes betolható tussal, tetején egy végtelenül lebutított irányzékkal.

M3-SMG
Az M3-nál nehéz lett volna egyszerűbb géppisztolyt kitalálni. Az A1-es verzióról a háború végén el fog tűnni az elsőre is felismerhető felhúzókar. Forrás: Curiosandrelics via Wikimedia Commons

Bár az egyszerűség a kényelem és a pontosság rovására ment, az M3 három területen is mérföldeket vert a Thompsonra: az új géppisztoly legnehezebb variánsa is majd egy kilóval könnyebb volt, mint a legendás „chicagói írógép” legkönnyebb, M1A1 verziója, gyártási költsége a Thompson töredéke volt, ráadásul jóval alacsonyabb volt a tűzgyorsasága, amit azt eredményezte, hogy az amúgy sorozatlövés közben kényelmesnek nem épp nevezhető .45-ös lőszer megtartása mellett is célratartható volt a fegyver.

Az M3 a háború végén átesett egy nagygenerálon, az A1-es verzió könnyebb, megbízhatóbb és könnyebben szétszerelhető lett. Ez a variáns még Irakban is előkerült néhány katonánál a '90-es évek elején.

Nagyjából bármi, ami olasz

A lista utolsó pontján csalunk egy kicsit, de ennek oka van: ha Olaszországra a II. világháború szűrőjén keresztül gondolunk, egészen biztos, hogy nem a magas színvonalú hadiipar fog eszünkbe jutni, pedig Róma a második világháborút megelőzően olyan fegyvereket gyártott, amelyek sok szempontból előzték mind a szövetséges, mind a tengelyhatalmak hasonló eszközeit. Lehetetlen tehát csak egyet kiemelni.

Mindenképpen érdemes ugyanakkor odafigyelni az egyébként ma is magas minőségű termékeiről híres Beretta M38-as szériájára:

az első generációs géppisztolyt a finn KP/-31-es mellett a hozzáértők általában kategóriája – és kora – legjobb fegyvereként szokták besorolni. Kényelmes, pontos, könnyen kezelhető, megbízható eszközök voltak.

Beretta_M38_42_CWM_2013_1
A Beretta M38/42 a világháború utolsó első generációs géppisztolya. A két elsütőbillentyűvel lehet választani egyes- és sorozatlövés között. Forrás: JustSomePics via Wikimedia Commons

Az olasz katonák sztenderd fegyverének számító Carcano forgó-tolózáras ismétlőpuskák szintén teljesen jól működtek, ráadásul az M1938-as rövid csövű, karabély variánsok kétséget kizáróan a legkezesebb világháborús ismétlőpuskának számítanak: könnyűek, megbízhatóak, kényelmesek, ráadásul a más karabélyokhoz mérten nagyon rövid csőhossz ellenére is kellően pontosak.

Az olasz fegyverek egyébiránt két tényezőnek köszönhetik a rossz hírnevet: egyfelől a valóban borzalmas Breda modello 30-as könnyűgéppuskáknak, másfelől annak, hogy az olasz fegyveres erők még akkor is meglehetősen rossz teljesítményt nyújtottak a világháborúban, amikor a tengelyhatalmaknak éppen jó szériája volt. Maguk a kézifegyverek az esetek többségében remekül működtek.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images

