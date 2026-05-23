Ez aztán a fordulat: Trump egyszerűen kizárta Izraelt a sorsdöntő tárgyalásról

Váratlanul Washington úgy határozott, hogy a jövőben már nem számít az egyik legfontosabb szövetségese, Izrael véleményére az Iránnal kapcsolatos tárgyalásokban. A fordulatot azt jelentette, hogy az Egyesült Államok szerint a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette kabinet rendszeresen eltúlzott optimizmussal állt hozzá az ügyekhez, ez viszont rossz irányba vitte a konfliktust. A két ország közötti legendásan jó viszony régóta közismert, ennek ékes bizonyítéka, hogy az izraeli vezető erőteljes beleszólást kapott az Iránnal szemben indított háború kezdetén. Netanjahu volt az, aki meggyőzte Trumpot a támadás várható sikeréről. Az izraeli miniszterelnök azzal számolt, hogy a csapások következtében az iszlamista rezsim összeomlik.

A kezdeti optimizmus néhány hét alatt keserű tanulsággá vált: az amerikai elnök megtapasztalhatta, hogy az eltúlzott remények helyett egy elhúzódó, egyelőre megoldhatatlannak tűnő konfliktusba keveredett.

Az információkat a lapnak két izraeli védelmi minisztériumi tisztviselő mondta el, akik beszámoltak arról, hogy mostanra az Egyesült Államok szinte teljesen kizárta Izraelt a folyamatokból. Elmondták, hogy nem kapnak meg szinte semmilyen információt a legfontosabb szövetségesüktől, ezért kénytelenek a hírszerzést bevetni a helyzet megismeréséhez. Az elmondások szerint különféle csatornákat vetettek be, például az iráni kontaktokon keresztül is értesülnek a felek álláspontjairól.

A változás nagyon súlyos következményeket tár fel: Izrael a partvonala szorult Washingtonban. Ez kifejezetten a politikai válságba kerülő Netanjahunak lehet rossz, aki vélhetően elvesztette a bizalmat Trumpnál. Az eddigi ismeretek alapján az amerikai elnök eddig rendszeresen hallgatott az izraeli miniszterelnökre, akit egyenesen „Trump-suttogónak” is neveztek. Az amerikai értékelések már a konfliktus előtt arra hívták fel a figyelmet, hogy az iszlamista rezsim bukását váró értékelések eltúlzottan optimisták. A háború során nem sikerült teljesíteni azokat a célokat, amiket kitűztek, így a rakétaprogram megsemmisítését, vagy a rezsim nukleáris fejlesztéseinek leállítását.

Izrael kizárása egyben azt is jelenti, hogy az amerikai tárgyalók elengedhetnek olyan témákat a béketárgyalások során, melyek elsősorban Jeruzsálemnek voltak fontosak.

Ilyen például az iráni ballisztikus rakéták fejlesztésére irányuló program, vagy akár a gazdasági szankciók feloldására vonatkozó döntések. Május második felében Jeruzsálem azzal számolt, hogy az Egyesült Államok újraindítja a támadásokat a Közel-Keleten, de Trump végül leállította a műveletet, ez már jelezte a törésvonalat a felek között.

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images