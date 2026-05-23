Felcsaptak a lángok egy olajraktárban Novorosszijszkban
Lelőtt drónok roncsai miatt tűz ütött ki egy olajraktárban és egy üzemanyag-terminálban az oroszországi Novorosszijszkban. A támadás az ország déli régiójának egyik legfontosabb olajexport-csomópontját érintette - jelentette az Ukrinform.

A lelőtt drónok lezuhanó darabjai

tüzet okoztak az oroszországi Novorosszijszk egyik olajraktárában és üzemanyag-terminálján.

A BBC orosz szolgálata a Krasznodari határterület operatív törzsére hivatkozva arról számolt be, hogy a lezuhanó dróndarabok több műszaki és adminisztratív épületet is megrongáltak. A hatóságok szerint két férfi megsérült, akik a becsapódás idején a szabadban tartózkodtak. Mindkettőjüket kórházba szállították.

A nyílt forrású hírszerzéssel (OSINT) foglalkozó Astra elemzői szerint a Grusovaja Balka olajraktárban csaptak fel a lángok. Az elemzők által vizsgált, szemtanúk által készített videófelvételeket a létesítménytől mintegy 11-11,5 kilométerre rögzítették.

Az Astra korábban azt is jelezte, hogy a Seszharisz olajterminálban is tűz keletkezhetett a támadás következtében.

A Seszharisz Dél-Oroszország legnagyobb olajtöltő terminálja,

amely a Transznyefty infrastruktúrájának része. A létesítmény kőolaj és kőolajtermékek fogadását, tárolását, valamint tartályhajókra történő berakodását végzi. Ez a komplexum a régió csővezetékeinek kulcsfontosságú exportpontja.

